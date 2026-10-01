1 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de octubre

El oficial minorista opera a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación tras haber cerrado septiembre al alza.

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El dólar oficial acumula una baja semanal.

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Pese a esto, la sed de dólares de los argentinos mantiene una firmeza que no da tregua al esquema económico: durante agosto un total de 1,7 millones de personas físicas compraron divisas en los bancos por un valor bruto de u$s2.853 millones, lo que lo coloca como el segundo mes de mayor demanda del año, ubicado únicamente por detrás del pico registrado en julio.

El Banco Central difundió el viernes pasado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto de 2026. El informe, elaborado a partir de las proyecciones de analistas privados, ubicó en torno a $1.630 la estimación para el dólar mayorista a fines de este año, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para diciembre del año próximo.

El dólar oficial cerró septiembre al alza.

El dólar oficial cerró septiembre al alza.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.513,20 para la compra y a $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.522,00

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.008,50

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.615,97 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.547,37.

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