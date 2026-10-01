Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de octubre

El dólar oficial acumula una baja semanal. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación, tras una leve baja de $5 en la rueda del miércoles, pese a la cual cerró septiembre con un alza de $10. El lunes, la divisa había alcanzado un máximo intradiario de $1.550.

En los últimos días, en el plano local, el Gobierno recibió los malos datos del INDEC sobre una suba de la pobreza (32,2%) y la caída de la actividad económica en julio, sobre la cual especialistas ya advierten por una "recesión técnica" y comienzan a instalar dudas sobre el modelo económico.

Pese a esto, la sed de dólares de los argentinos mantiene una firmeza que no da tregua al esquema económico: durante agosto un total de 1,7 millones de personas físicas compraron divisas en los bancos por un valor bruto de u$s2.853 millones, lo que lo coloca como el segundo mes de mayor demanda del año, ubicado únicamente por detrás del pico registrado en julio.

El Banco Central difundió el viernes pasado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto de 2026. El informe, elaborado a partir de las proyecciones de analistas privados, ubicó en torno a $1.630 la estimación para el dólar mayorista a fines de este año, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para diciembre del año próximo.

El dólar oficial cerró septiembre al alza. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.