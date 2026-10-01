1 de octubre de 2026 Inicio
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El riesgo país vuelve a subir, mientras que los bonos y las acciones caen en Wall Street

El índice financiero medido por JP Morgan supera los 600 puntos básicos en un arranque de octubre complejo para los activos locales. El S&P Merval se desploma un 2,4%, mientras que el dólar se mantiene arriba de los $1.500.

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Las acciones y bonos

Las acciones y bonos, a la baja.

El Gobierno afronta una difícil jornada financiera, donde el riesgo país vuelve a superar los 630 puntos básicos, mientras que los bonos y acciones caen en Wall Street. Por su parte, el dólar se mantiene estable y cotiza arriba de los $1.500. Desde Francia, en el marco del Argentina Week, el presidente Javier Milei; y el ministro de Economía, Luis Caputo, defendieron el plan económico y pidieron a los empresarios invertir en el país.

El dólar oficial acumula una baja semanal.
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Las principales bajas refieren a Telecom (-4,8%), Grupo Financiero Galicia (-4,3%), y Banco BBVA (-4,2%). Los ADRs, en tanto también registran fuertes bajas: Banco BBVA (-5%), IRSA (-5%), y Grupo Financiero Galicia (-5%). Dentro de la renta fija, los bonos que más caen son el Global 2046 (-1,4%), y el Bonar 2035 (-1,2%). En ese marco, el S&P Merval también inició octubre a la baja con un desplome del 2,4% a 119.727.298,430 puntos básicos.

Qué pasó en septiembre

El noveno mes del año concluyó como un mes fuertemente negativo para los activos financieros argentinos, caracterizado por un deterioro en las acciones locales y un salto en el riesgo país, que se ubicó en torno a los 607 puntos básicos tras sumar casi 100 unidades en el mes. Aunque la jornada de cierre ofreció un leve alivio con un rebote diario de 1,3% en el S&P Merval y avances marginales en la deuda soberana, el resultado acumulado del noveno mes del año reflejó caídas sustanciales en la plaza financiera

En el segmento bursátil, el índice S&P Merval acumuló una pérdida mensual cercana al 7% en dólares, con el sector financiero liderando los retrocesos al registrar caídas de entre 15% y 18% en los ADRs bancarios cotizados en Wall Street. Sin embargo, en el cierre del mes cortó la racha bajista y cerró con una contundente suba del 1,32%, impulsado por un clima de fuerte recuperación generalizada en la mayoría de las acciones del panel líder.

La jornada bursátil estuvo liderada por un notable repunte en el sector energético, de servicios e industrial, donde se destacaron los firmes avances de Metrogas (METR) con un 4,89%, Transener (TRAN) con un 3,94% y Ternium Argentina (TXAR) subiendo un 3,32%. Asimismo, Aluar (ALUA) ganó un 2,80%, Comercial del Plata (COME) avanzó un 2,73% y la plaza bancaria acompañó la tendencia positiva con incrementos del 2,74% en BBVA Argentina (BBAR) y del 2,38% en Grupo Supervielle (SUPV).

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