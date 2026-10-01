1 de octubre de 2026 Inicio
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Diputados: la oposición convocó a una sesión especial para tratar el DNU 70/23, el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad

Fue solicitada para el jueves 15 de octubre, en coincidencia con la marcha federal universitaria. El temario incluye el decreto que derogó la Ley de Tierras, una iniciativa sobre el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.

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La convocatoria lleva la firma de 32 diputados de distintos bloques opositores.

La convocatoria lleva la firma de 32 diputados de distintos bloques opositores.

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Diputados de distintos bloques de la oposición solicitaron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que convoque a una sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14, con un temario que incluye tres iniciativas: el establecimiento de un régimen de endeudamiento familiar, el tratamiento del DNU 70/2023 y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

Juan Grabois se enfrentó al presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Raúl Zapata, quien finalizó la reunión.
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El pedido se produce después de que la Corte Suprema revocara, el 29 de septiembre, un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por falta de legitimación y aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto.

El DNU 70/2023, denominado "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina", fue firmado en diciembre de 2023 y modificó o derogó numerosas normas. En particular, su artículo 154 derogó la Ley de Tierras Rurales. Esa norma establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de topes por nacionalidad y por titular. También establecía restricciones para inmuebles ubicados en zonas de frontera y aquellos que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

Con la decisión de la Corte, la derogación dispuesta por el DNU quedó vigente, por lo que ya no rigen esos límites específicos de la Ley de Tierras Rurales para la propiedad extranjera. El fallo, sin embargo, no analizó de fondo la constitucionalidad del artículo 154, sino que se concentró en la falta de legitimación de la entidad que había iniciado el amparo.

Endeudamiento familiar

El primer punto del temario es el Orden del Día 433, denominado "Ley de Endeudamiento Familiar. Establecimiento". La iniciativa busca establecer herramientas para atender la situación de las familias con dificultades para afrontar sus deudas.

El debate llega al recinto después de que las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor avanzaran con proyectos vinculados al sobreendeudamiento familiar. En Diputados existen alrededor de 50 iniciativas relacionadas con la morosidad de las familias, que incluyen propuestas sobre tarjetas de crédito, intereses, cuentas sueldo y distintos mecanismos de refinanciación y desendeudamiento.

Entre los proyectos presentados se encuentra uno que propone un régimen integral de protección y desendeudamiento de las familias argentinas, con modificaciones al DNU 70/2023 y a las leyes de Defensa del Consumidor y de Tarjetas de Crédito.

Emergencia en discapacidad

El tercer punto es el Orden del Día 350, que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

La ley actualmente establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla por un año. Entre sus medidas contempla el financiamiento de pensiones no contributivas, asistencia y regularización de deudas de prestadores, actualización de los aranceles del sistema de prestaciones básicas y una compensación de emergencia para los prestadores de servicios de discapacidad.

La prórroga hasta 2027 ya fue planteada mediante distintos proyectos y fue uno de los temas que Diputados comenzó a trabajar en comisiones durante septiembre.

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