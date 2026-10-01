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Jimena Barón anunció que se agranda la familia: el tierno video del nuevo integrante

La actriz y cantante sorprendió a sus seguidores al revelar quién es el nuevo miembro de la familia, que conoció grabando algunas escenas de la nueva serie que protagoniza junto a Cande Vetrano.

Jimena Barón y un anuncio especial.

Jimena Barón y un anuncio especial.

La actriz Jimena Barón enterneció a sus seguidores al revelar que adoptó al perro con el que comparte escenas en su nuevo proyecto cinematográfico, El amor es otra cosa.

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La actriz compartió este jueves un divertido video en el que contó que no estaba en sus planes sumar un nuevo integrante a la familia. Para demostrarlo, recordó una conversación que había mantenido por WhatsApp con Cande Vetrano y que luego decidió mostrar en sus redes sociales.

“Todas terminamos adoptando perros, es obvio”, le había escrito Cande. Sin dudarlo, Jimena le respondió: “Ni en pedo”.

Sin embargo, el tiempo terminó contradiciéndola. La artista retomó aquella conversación y publicó un video en el escribió: "Empezás a grabar una serie con perritos". En las imágenes, se la ve en el asiento trasero de un auto junto al perrito, que viajaba dentro de un canil. “Muy firme mi postura”, ironizó al confirmar que finalmente decidió adoptarlo.

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El amor es otra cosa: la serie por la que Jimena Barón abandonó el jurado de Es mi Sueño

El amor es otra cosa es una de las nuevas apuestas argentinas de Netflix y reúne a varias figuras conocidas de la televisión y la ficción nacional. La comedia comenzó a rodarse en septiembre de 2026 y tiene previsto su estreno mundial para 2027.

La historia gira alrededor de tres mujeres completamente desconocidas que terminan unidas de la manera menos pensada: un accidente provocado por sus perros hace que sus caminos se crucen y marca un antes y un después en sus vidas. Desde ese momento, nace una inesperada amistad que las llevará a enfrentarse a sus relaciones, sus deseos y a preguntarse qué lugar ocupan realmente el amor y la libertad.

Con Daniel Barone en la dirección, la serie está protagonizada por Muriel Santa Ana, Candela Vetrano y Jimena Barón. Además, cuenta con las participaciones de Tomás Fonzi y Luciano Castro.

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