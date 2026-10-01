Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro canceló a último momento su participación en el debate presidencial El candidato de derecha denunció censura del TSE y, dos horas antes de la transmisión, confirmó que no irá a TV Globo. Su baja se suma a la renuncia previa de Lula da Silva el miércoles, lo que deja al debate sin los líderes de las encuestas. Por Agregar C5N en









Flávio Bolsonaro en campaña con su remera "Brasil sin miedo". Getty Images

El candidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro decidió cancelar su participación en el último debate televisivo, previsto para este jueves a las 21:30, a causa de quejas por censura y desacuerdos políticos a tres días de las elecciones.

El senador comunicó su ausencia a través de sus redes sociales dos horas antes del inicio de la transmisión. "Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el TSE (Tribunal Superior Electoral). La prensa tiene que ser libre y las elecciones, limpias. En breve, más detalles", publicó el candidato.

Por su parte, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva había confirmado este miércoles que tampoco asistiría a la cita televisiva, la cual reúne la mayor audiencia del país. El actual presidente prefirió conceder una entrevista a un podcast a la misma hora y justificó su decisión con críticas al bajo nivel de sus adversarios.

Sin los dos líderes de las encuestas, la lista de participantes quedó reducida a cuatro figuras políticas. El panel incluye al escritor Augusto Cury, a los exgobernadores Ronaldo Caiado y Romeu Zema, y al candidato Renan Santos, quien ingresó a la lista por una autorización del Supremo.

La Justicia electoral prohíbe el uso del atril vacío de Lula Una jueza del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Estela Aranha, emitió una medida cautelar de urgencia para impedir que TV Globo exhiba el púlpito desocupado del mandatario. La magistrada también vetó que los demás candidatos formulen preguntas dirigidas al espacio del ausente.

La decisión judicial respondió a un recurso de la campaña del Partido de los Trabajadores. Aranha interpretó que la maniobra de la emisora buscaba dejar en evidencia al gobernante y advirtió sobre el potencial de crear una situación de desequilibrio antes de la primera vuelta. Las encuestas más recientes muestran un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro. El escenario de paridad se proyecta tanto para los comicios de este domingo como para un eventual balotaje, previsto para el próximo 25 de octubre.