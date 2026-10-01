Franco Colapinto, en el GP de Malasia de la Fórmula 1: horarios y cómo ver en vivo las prácticas libres La máxima categoría del automovilismo aterriza en el exigente trazado asiático y la atención estará puesta en la actuación del piloto pilarense. Por Agregar C5N en









El corredor argentino vuelve a la acción en Malasia.

Este viernes se pondrán en marcha las primeras practicas libres correspondientes a la decimosexta fecha de la temporada de Fórmula 1. La cita marcará una jornada clave en el calendario ya que la categoría se traslada al trazado de Malasia, puntualmente al emblemático Circuito Internacional de Sepang. Para la Argentina, la atención estará centrada en el retorno a la pista de Franco Colapinto, quien buscará dar vuelta la página tras el desafortunado toque con Pierre Gasly que terminó con la salida de ambos monoplazas en el compromiso anterior.

El icónico escenario asiático destaca por ser uno de los desafíos técnicos más exigentes y completos del campeonato del automovilismo mundial. Su configuración combina largas rectas de máxima velocidad con fuertes zonas de frenado y variantes rápidas que exigen precisión al volante. Además, las extremas condiciones de calor y humedad junto con los repentinos chubascos tropicales suelen alterar la estrategia en milisegundos, teniendo como sello distintivo el enlace entre las curvas 5 y 6 y la exigente horquilla final.

La mítica pista cuenta con una extensión de 5.543 kilómetros y albergará un recorrido total de 56 vueltas para completar una distancia de 310.418 kilómetros. Desde que la categoría pisó por primera vez este asfalto en 1999, se han vivido jornadas memorables de carrera, entre las que resalta la marca de Sebastian Vettel (2017), quien ostenta el récord de vuelta con un tiempo de 1:34.080. El piloto pilarense buscará aprovechar cada tanda de pruebas para adaptar su vehículo y llegar con ritmo competitivo.

Día y horarios de las prácticas libres del GP de Malasia de la F1 El Gran Premio de Malasia pondrá a prueba la resistencia de los pilotos con una agenda marcada por la diferencia horaria asiática. La acción sobre el trazado comenzará durante la madrugada del viernes 2 de octubre con la primera sesión de ensayos en pista, programada puntualmente para las 1.30 horas. Tan solo unas horas más tarde de esa misma jornada, los equipos regresarán al circuito para llevar a cabo la Práctica Libre 2 a partir de las 5 horas, tanda clave para terminar de ajustar la puesta a punto de los monoplazas de cara a la clasificación.

El choque en Bakú que involucró a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris. La actividad oficial continuará durante las primeras horas del sábado 3 de octubre, cuando se ponga en marcha el último turno de pruebas libres. Esta Práctica Libre 3 se disputará nuevamente a las 1.30 horas, ofreciendo la oportunidad definitiva para ensayar el ritmo a una sola vuelta rápida. Para los fanáticos argentinos, la ajustada grilla exigirá un esfuerzo nocturno para seguir de cerca cada salida a pista y acompañar el rendimiento de Franco Colapinto en este decisivo compromiso del calendario de la máxima categoría.