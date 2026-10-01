1 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo con el eje en inversiones y alianza estratégica

El Presidente mantuvo un encuentro con su par de Francia para intentar atraer capitales extranjeros y fortalecer la relación bilateral. El cónclave se desarrolló tras el discurso del líder libertario en la Argentina Week.

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Javier Milei junto a Emmanuel Macron.

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El jefe de Estado arribó al Palacio del Elíseo junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde se saludaron con Macron y la primera dama francesa, Brigitte Claude-Macron. Luego, ingresaron a la sede de Gobierno del país europeo y dialogaron sobre la posibilidad de captar capitales extranjeros, además de robustecer el vínculo entre ambas administraciones.

En tal sentido, la reunión se llevó adelante después de que la empresa francesa TotalEnergies anunciara inversiones por u$s10 mil millones en el país en el sector petrolero y gas. El presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, se encontró con el mandatario a quien adelantó los anuncios y juntos eligieron el nombre Alberdi para el nuevo desarrollo costa afuera de Tierra del Fuego, que contempla una inversión de u$s1.500 millones.

En tanto, previamente Milei había calificado a Macron como un "amigo" con el que tiene "una deuda de gratitud inmensa" por su rol en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Javier Milei junto a Emmanuel Macron.

Javier Milei junto a Emmanuel Macron.

En este marco, el libertario antes brindó un discurso en la Argentina Week defendió su gestión, lanzó críticas a la oposición y prometió "un milagro" si es reelecto en primera vuelta en 2027. Ante los empresarios, afirmó que cualquier inversor que siga de cerca al país sabe que, si el oficialismo es reelecto, 2028 será "el mejor año económico de la historia económica argentina", algo que, según anticipó, se verá "tanto en los mercados financieros como en la economía real".

El mandatario aterrizó el miércoles en París con los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). También lo acompañó la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

La delegación presidencial también estuvo integrada por Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia); y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Por su parte, los empresarios que dieron presente fueron Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

Karina Milei se reunió con empresas francesas que proyectan ampliar inversiones en Argentina

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia, que avanzan con nuevos proyectos de inversión y expansión en la Argentina, en el marco del viaje oficial del presidente Javier Milei y su comitiva a París.

Durante el encuentro con Eramet, la compañía confirmó su intención de solicitar el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para llevar adelante la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones, ubicado en la provincia de Salta.

La iniciativa contempla una inversión adicional potencial de alrededor de u$s350 millones, sujeta a la decisión final de inversión, y permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas.

Eramet desarrolla actividades vinculadas al litio en la Argentina desde 2011 y realizó una inversión de aproximadamente US$950 millones en la primera planta de extracción directa de litio de Centenario-Ratones. La planta comenzó su puesta en marcha en 2025 y alcanzó en junio de 2026 el 90 por ciento de su capacidad nominal.

Por su parte, en el ámbito del turismo y la hotelería, Huttopia anunció la apertura de su primera operación en la Argentina, Huttopia Mar Azul, que comenzará a funcionar el 4 de diciembre de 2026 para la temporada de verano. El proyecto contempla una inversión de entre 3 y 5 millones de euros y forma parte de un plan de expansión mediante el cual la compañía prevé alcanzar entre cinco y seis sitios en el país hacia 2030.

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