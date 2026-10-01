1 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, visitará la Argentina en noviembre y se reunirá con Javier Milei

La Casa Rosada confirmó que la visita fue solicitada por Washington y se enmarca en una gira regional. El encuentro con el Presidente libertario será uno de los gestos diplomáticos de mayor nivel entre ambos gobiernos y apunta a consolidar la relación con la administración de Donald Trump como eje central de la política exterior argentina.

Por
JD Vance desembarca en la Argentina en plena agenda bilateral con Washington. 

JD Vance desembarca en la Argentina en plena agenda bilateral con Washington. 

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre en el marco de una gira regional impulsada por Washington. La Casa Rosada confirmó que tendrá una reunión con Javier Milei en la sede del Gobierno, aunque aún no se definió públicamente la fecha exacta ni el resto de las actividades. La estadía se prevé de dos a tres días y marcará uno de los contactos diplomáticos de mayor nivel entre ambas administraciones.

Javier Milei junto a Donald Trump.
Te puede interesar:

Malvinas: Estados Unidos les pidió a la Argentina y al Reino Unido que "desescalen" el conflicto

Según supo C5N, la visita fue confirmada por parte de la administración de Donald Trump y habrá una reunión en Casa Rosada. La visita de JD Vance será el primer desembarco de un vicepresidente estadounidense en la Argentina desde 2017, cuando Mike Pence se reunió con Mauricio Macri.

Entre los temas que tratarán en el encuentro, se incluirá la implementación pendiente del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, con avances administrativos en los puntos que no requieren aprobación legislativa y negociaciones abiertas en el Congreso norteamericano.

Además, ambos gobiernos trabajan en proyectos de inversión e infraestructura vinculados a transporte, energía, minerales críticos y tecnología, donde Washington evalúa mecanismos de financiamiento y participación de empresas estadounidenses.

JD Vance en Buenos Aires: agenda bilateral

El vicepresidente de Estados Unidos llegará a la Argentina en noviembre. Hasta ahora, la única actividad confirmada es la reunión el presidente Javier Milei en Balcarce 50, encuentro que se perfila como uno de los gestos diplomáticos de mayor nivel entre ambos gobiernos.

La visita, aún sin fecha exacta ni cronograma definido, tendrá un fuerte componente político debido a que Milei convirtió el vínculo con Donald Trump en un eje central de su política exterior y busca consolidar la relación con Washington.

El Gobierno libertario espera que la reunión permita repasar los capítulos pendientes de la agenda bilateral en comercio, energía, finanzas y seguridad, aunque todavía no está claro si habrá anuncios o firma de acuerdos.

La llegada de JD Vance coincide con la visita del Papa León XIV, que tendrá recorrido en Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires y también será recibido por Javier Mile en la sede gubernamental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La Justicia de EEUU desestimó la demanda por $LIBRA y cerró la causa contra Hayden Davis

Las acciones y bonos, a la baja.

Día rojo en los mercados: el riesgo país superó los 630 puntos y caen bonos y acciones en Wall Street

28 de 30 apps de vehículos compartieron información con empresas externas, según un estudio.

Aseguran que la mayoría las aplicaciones de autos comparten datos privados con Google, Meta y otras empresas

El sector financiero lideró los retrocesos al registrar caídas de entre 15% y 18% en los ADRs bancarios cotizados en Wall Street en el mes.

Septiembre negro para los activos argentinos: bonos y acciones cayeron, se disparó el riesgo país y crecen las dudas para 2027

Christa Pike durante una audiencia para un nuevo juicio, el 12 de enero de 2001.

Estados Unidos: frenaron la ejecución de una condenada una hora antes de la inyección letal

respiro para el gobierno: rebotaron los bonos argentinos y el riesgo pais retrocedio a 607 puntos

Respiro para el Gobierno: rebotaron los bonos argentinos y el riesgo país retrocedió a 607 puntos

Rating Cero

Emiliano Tarragona, el taxi boy que denunció penalmente al actor, cuenta con una causa penal previa.
play

El historial del taxi boy que denunció a Maxi Ghione: el audio y las fotos que podrían dar un giro en la causa

Relatos salvajes, entre las películas argentinas más comentadas.

El ranking de las mejores 10 películas argentinas que despertó polémica en redes

Joaquín Levinton rompió el silencio.

Joaquín Levinton reapareció tras las graves denuncias en su contra y lanzó un fuerte descargo

Se vuelven a encender las hornallas más famosas.

Confirmado: las dos figuras del streaming que se suman a MasterChef

Una trabajadora acusó al artista tras perder su empleo.

Aseguran que Matías Alé motivó el despido de una trabajadora en un restaurante: qué dijo Ángel de Brito

Los artistas cordobeses atraviesan un momento peculiar.

Escándalo familiar: la drástica decisión que tomó Ulises Bueno con Magui Olave

últimas noticias

play
Emiliano Tarragona, el taxi boy que denunció penalmente al actor, cuenta con una causa penal previa.

El historial del taxi boy que denunció a Maxi Ghione: el audio y las fotos que podrían dar un giro en la causa

Hace 7 minutos
Relatos salvajes, entre las películas argentinas más comentadas.

El ranking de las mejores 10 películas argentinas que despertó polémica en redes

Hace 16 minutos
8 de cada 10 familias tiene al menos una deuda.

El 82% de las familias argentinas tiene al menos una deuda y el 36% está atrasado con el pago o no puede saldarlas

Hace 30 minutos
Escaló el índice GINI durante el segundo trimestre de 2026. 

Tras el aumento de la pobreza, la desigualdad creció durante el segundo trimestre de 2026

Hace 31 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump sostuvo que el piloto que atacó a otro en un vuelo rumbo a Israel podría estar relacionado con Irán

Hace 39 minutos