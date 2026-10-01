JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, visitará la Argentina en noviembre y se reunirá con Javier Milei La Casa Rosada confirmó que la visita fue solicitada por Washington y se enmarca en una gira regional. El encuentro con el Presidente libertario será uno de los gestos diplomáticos de mayor nivel entre ambos gobiernos y apunta a consolidar la relación con la administración de Donald Trump como eje central de la política exterior argentina. Por Agregar C5N en









JD Vance desembarca en la Argentina en plena agenda bilateral con Washington.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre en el marco de una gira regional impulsada por Washington. La Casa Rosada confirmó que tendrá una reunión con Javier Milei en la sede del Gobierno, aunque aún no se definió públicamente la fecha exacta ni el resto de las actividades. La estadía se prevé de dos a tres días y marcará uno de los contactos diplomáticos de mayor nivel entre ambas administraciones.

Según supo C5N, la visita fue confirmada por parte de la administración de Donald Trump y habrá una reunión en Casa Rosada. La visita de JD Vance será el primer desembarco de un vicepresidente estadounidense en la Argentina desde 2017, cuando Mike Pence se reunió con Mauricio Macri.

Entre los temas que tratarán en el encuentro, se incluirá la implementación pendiente del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, con avances administrativos en los puntos que no requieren aprobación legislativa y negociaciones abiertas en el Congreso norteamericano.

Además, ambos gobiernos trabajan en proyectos de inversión e infraestructura vinculados a transporte, energía, minerales críticos y tecnología, donde Washington evalúa mecanismos de financiamiento y participación de empresas estadounidenses.

JD Vance en Buenos Aires: agenda bilateral El vicepresidente de Estados Unidos llegará a la Argentina en noviembre. Hasta ahora, la única actividad confirmada es la reunión el presidente Javier Milei en Balcarce 50, encuentro que se perfila como uno de los gestos diplomáticos de mayor nivel entre ambos gobiernos.