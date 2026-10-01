JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, visitará la Argentina en noviembre y se reunirá con Javier Milei

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre en el marco de una gira regional impulsada por Washington. La Casa Rosada confirmó que tendrá una reunión con Javier Milei en la sede del Gobierno, aunque aún no se definió públicamente la fecha exacta ni el resto de las actividades. La estadía se prevé de dos a tres días y marcará uno de los contactos diplomáticos de mayor nivel entre ambas administraciones.
Según supo C5N, la visita fue confirmada por parte de la administración de Donald Trump y habrá una reunión en Casa Rosada. La visita de JD Vance será el primer desembarco de un vicepresidente estadounidense en la Argentina desde 2017, cuando Mike Pence se reunió con Mauricio Macri.
Entre los temas que tratarán en el encuentro, se incluirá la implementación pendiente del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, con avances administrativos en los puntos que no requieren aprobación legislativa y negociaciones abiertas en el Congreso norteamericano.
Además, ambos gobiernos trabajan en proyectos de inversión e infraestructura vinculados a transporte, energía, minerales críticos y tecnología, donde Washington evalúa mecanismos de financiamiento y participación de empresas estadounidenses.
JD Vance en Buenos Aires: agenda bilateral
El vicepresidente de Estados Unidos llegará a la Argentina en noviembre. Hasta ahora, la única actividad confirmada es la reunión el presidente Javier Milei en Balcarce 50, encuentro que se perfila como uno de los gestos diplomáticos de mayor nivel entre ambos gobiernos.
La visita, aún sin fecha exacta ni cronograma definido, tendrá un fuerte componente político debido a que Milei convirtió el vínculo con Donald Trump en un eje central de su política exterior y busca consolidar la relación con Washington.
El Gobierno libertario espera que la reunión permita repasar los capítulos pendientes de la agenda bilateral en comercio, energía, finanzas y seguridad, aunque todavía no está claro si habrá anuncios o firma de acuerdos.
La llegada de JD Vance coincide con la visita del Papa León XIV, que tendrá recorrido en Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires y también será recibido por Javier Mile en la sede gubernamental.