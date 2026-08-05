Pablo Quirno apuntó contra Victoria Villarruel y le pidió que renuncie: "Que dé un paso al costado" Tras la autorización de Victoria Villarruel a una legisladora opositora para participar de la sesión por la Ley de Tierras, el canciller solicitó que dé un paso al costado y cuestionó sus críticas al plan de Javier Milei. "Que se corra", sentenció. Por Agregar C5N en









Pablo Quirno y Victoria Villarruel. Redes sociales

En medio de la creciente tensión entre Victoria Villarruel y el Gobierno de Javier Milei, el canciller Pablo Quirno cuestionó a la vicepresidenta y pidió que abandone su cargo si no coincide con el rumbo de la gestión libertaria. "Estoy pidiendo que dé un paso al costado si ella piensa esto", afirmó durante una entrevista televisiva.

En diálogo con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por A24 , el canciller se refirió a los mensajes que la titular del Senado publicó en redes sociales, donde expresó su "genuina preocupación" por el estado del Presidente y habló de "persecuciones imaginarias". Para Quirno, esas declaraciones fueron malintencionadas y representaron una crítica contra la capacidad de Milei para conducir el país.

"Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidente compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de gabinete, si no está de acuerdo, si piensa que el presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país. Que se corra", sostuvo.

En conversación con los periodistas, el funcionario nacional remarcó que el Ejecutivo funciona como un equipo y apuntó contra la postura de la vicepresidenta dentro de la administración nacional. "Lo que tiene que hacer es acompañar lo que el presidente tiene en su plan de gobierno", aseguró.

"Pido que Villarruel dé un paso al costado"



El canciller Pablo Quirno cuestionó a la vicepresidenta por sus dichos sobre Javier Milei y aseguró que "desde el principio del Gobierno ha tratado de generar desestabilización". pic.twitter.com/HwELBsEolV — El Destape (@eldestapeweb) August 5, 2026 Además, Quirno afirmó que Villarruel mantiene una postura que afecta la imagen del mandatario y volvió a reclamarle que deje su cargo si no acompaña las políticas impulsadas por la Casa Rosada. "Constantemente hace este tipo de comentarios que son contrarios a la autoridad presidencial”, señaló.