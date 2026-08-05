Pablo Quirno apuntó contra Victoria Villarruel y le pidió que renuncie: "Que dé un paso al costado"

En medio de la creciente tensión entre Victoria Villarruel y el Gobierno de Javier Milei, el canciller Pablo Quirno cuestionó a la vicepresidenta y pidió que abandone su cargo si no coincide con el rumbo de la gestión libertaria. "Estoy pidiendo que dé un paso al costado si ella piensa esto", afirmó durante una entrevista televisiva.
En diálogo con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por A24 , el canciller se refirió a los mensajes que la titular del Senado publicó en redes sociales, donde expresó su "genuina preocupación" por el estado del Presidente y habló de "persecuciones imaginarias". Para Quirno, esas declaraciones fueron malintencionadas y representaron una crítica contra la capacidad de Milei para conducir el país.
"Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidente compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de gabinete, si no está de acuerdo, si piensa que el presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país. Que se corra", sostuvo.
En conversación con los periodistas, el funcionario nacional remarcó que el Ejecutivo funciona como un equipo y apuntó contra la postura de la vicepresidenta dentro de la administración nacional. "Lo que tiene que hacer es acompañar lo que el presidente tiene en su plan de gobierno", aseguró.
Además, Quirno afirmó que Villarruel mantiene una postura que afecta la imagen del mandatario y volvió a reclamarle que deje su cargo si no acompaña las políticas impulsadas por la Casa Rosada. "Constantemente hace este tipo de comentarios que son contrarios a la autoridad presidencial”, señaló.
Pablo Quirno contra Victoria Villarruel: "Desde el principio ha tratado de generar desestabilización"
El ministro de Relaciones Exteriores también lanzó una dura acusación contra la vicepresidenta al afirmar que desde el inicio de la gestión tuvo una actitud desafiante contra su propio compañero de fórmula. "Sí es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización del Gobierno", expresó.
En esa línea, Quirno recordó una supuesta frase atribuida a Villarruel durante los primeros meses de la administración libertaria y aseguró que la vicepresidenta había transmitido un mensaje de respaldo ante un eventual conflicto dentro del Ejecutivo. "Se presentaba ante diferentes actores de la ciudadanía diciendo: 'No se preocupen, si pasa algo, yo estoy'", indicó.
Victoria Villarruel, presidenta del Senado, desafía a los funcionarios libertarios y a Javier Milei.
Redes sociales
Las declaraciones del canciller se sumaron a las críticas realizadas días atrás por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también había cuestionado a Villarruel por sus mensajes contra Milei y señaló que, si no estaba de acuerdo con el Gobierno, debía "dar un paso al costado".