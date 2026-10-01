1 de octubre de 2026 Inicio
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Malvinas: Estados Unidos les pidió a la Argentina y al Reino Unido que "desescalen" el conflicto

El embajador del país norteamericano ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que su país intentaría bajar la tensión por el archipiélago en caso de que aumente. Además, definió a la Argentina como una nación "amiga".

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Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei junto a Donald Trump.

Pablo Quirno, canciller de Argentina
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La respuesta del Gobierno a Reino Unido por Malvinas: "Nada tiene que temer de un tribunal"

En diálogo con el canal GB News, Waltz respondió que Trump resolvería eventualmente un apoyo militar a Gran Bretaña, como gesto de respaldo en el conflicto con Argentina. "Es una decisión del comandante en jefe. Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos", expresó.

En tanto, destacó la relación de Washington con la Argentina, al que definió como un país "amigo". También evaluó como "especial" el vínculo con el Reino Unido, después de que el mandatario estadounidense se reuniera con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas para conversar sobre distintos puntos de preocupación para ambas naciones. Entre esos temas, pusieron sobre la mesa el tema Malvinas, Medio Oriente y cuestiones comerciales.

Mike Waltz.

Mike Waltz.

El tema Malvinas sigue marcando la agenda geopolítica y en ese sentido Trump recibió a su par británico y retomaron conversaciones tras las polémicas declaraciones del mandatario norteamericano sobre la histórica postura de Washington frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Según informó el medio Reuters. Burnham manifestó que ambos mandatarios establecieron una buena conexión durante sus primeros contactos y resaltó ó la importancia de robustecer la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Se trató del primer encuentro presencial desde que el funcionario británico asumió como primer ministro.

La respuesta del Gobierno a Reino Unido por Malvinas: "Nada tiene que temer de un tribunal"

El Gobierno salió a responderle este jueves a Reino Unido las críticas lanzadas por la decisión de Argentina de llevar el reclamo de la soberanía por las Islas Malvinas a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). "Nada tiene que temer de un tribunal", señaló el canciller Pablo Quirno en un comunicado donde remarcó que "la confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos".

Los británicos caracterizaron el accionar judicial argentino como un intento de "socavar" los derechos de alguien. "Nada más alejado de la realidad", expresa el escrito publicado por el canciller en su cuenta de X. Para Argentina, "someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Así es como los Estados comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente".

En el mismo, Quirno recordó que "el Reino Unido y la Argentina son Estados Partes en la CONVEMAR. Al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención. Se trata de una obligación convencional".

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