Tras el pedido de renuncia, Victoria Villarruel le respondió a Pablo Quirno: "El canciller se ha excedido" La vicepresidenta aseguró que sus expresiones no son para desestabilizar al Gobierno y le envió un mensaje directo al ministro: "Creo que estas palabras deberían ser dichas cara a cara". Por Agregar C5N en









La vicepresidenta no se guardó nada. X: @VickyVillarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel defendió su rol como presidenta del Senado y le respondió al canciller Pablo Quirno, quien había pedido su renuncia luego de que habilitara la presencia virtual de la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, ya que no puede realizar viajes extensos debido a su embarazo.

"Yo no desestabilizo a nadie, nada más lejos de mí. Yo en todo momento tengo apego y respeto por las instituciones del país y la Constitución nacional; todo lo hago por amor a la patria", aseguró la dirigenta luego de participar de una misa en la Catedral Metropolitana por la llegada del nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach.

En tal sentido, Villarruel hizo referencia a las expresiones de Quirno y expuso una frase tajante, que vuelve a dejar en evidencia la interna de la gestión libertaria: "El canciller creo que se ha excedido, y creo que estas palabras deberían ser dichas cara a cara, no para escandalizar a la población".

La polémica se había encendido con una fuerte expresión del jefe de Gabinete, Diego Santilli: "Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita". Luego, el propio Quirno subió la apuesta: "Yo estoy pidiendo que dé un paso al costado porque no es procedente hablar de un presidente de esa manera".