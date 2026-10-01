El testimonio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Estuve sometida..." Paula rompió el silencio tras su denuncia contra el líder de Turf. En una entrevista con Georgina Barbarossa reveló abusos, grabaciones no consentidas durante sus cinco años de vínculo y confirmó el patrocinio de Ana Rosenfeld. Por Agregar C5N en









El cantante publicó un descargo en sus redes rechazando los cargos. Redes sociales

El cantante de la banda de rock Turf, Joaquín Levinton, fue denunciado formalmente ante la Justicia por abuso sexual con acceso carnal, violencia de género y amenazas por una mujer que fue su pareja. La denunciante aseguró que tiene "un daño psicológico tremendo".

La mujer rompió el silencio, aunque reservando su identidad, en el programa A la Barbarossa, en Telefe, con la conducción de Georgina Barbarossa, donde relató: "Lo que me pasó durante este tiempo en que estuve sometida a diferentes amenazas e injurias hacia mi. Me obligaba a hacer cosas. Me trató de ahorcar en varias situaciones cuando yo no me quería ir de la casa... "

Aseguró: "Se que es alguien muy querido en el ambiente pero no conocen el costado de monstruo de él. Estoy con mucha impotencia". Paula, tal como la presentaron en televisión, talló que está en comunicación con su abogada Ada González, y junto a la abogada mediática Ana Rosenfeld.

"Tengo un daño psicológico tremendo"



Joaquin Levinton acusado de abuso sexual: hablamos con la víctima que inició cargos contra el cantante #ALaBarbarossa ahora en Telefe pic.twitter.com/xnyXO8W1Qp — telefe (@telefe) October 1, 2026 Paulo continuó: "En el año 2015 al 2020 teníamos una relación, no formal, así como yo había otras chicas más. Nos veíamos 3 veces por semana, él nunca me mostró, no lo hizo público, eramos vecinos del Abasto", a la vez que dijo que "él estaba en su peor momento de adicción y perdía totalmente el control de lo que hacía".

"Fueron los peores cinco años de mi vida, me obligaba a consumir, y después me obligaba a grabar películas con contenido tipo cinematográfico, pero pornográficas a la vez. Me decía ponete acá, cómo tenia que caminar, agarrá esto, me iba guiando. Yo en ese momento estaba super enamorada de él y hacía todo lo que me decía que haga", resaltó la denunciante.