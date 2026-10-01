El abogado de Maxi Ghione reveló cómo está el actor en la cárcel tras ser arrestado: "Está devastado" El actor permanece detenido en la provincia de Santa Fe, tras un allanamiento en su casa. Agregar C5N en









El abogado defensor de Maxu Ghione reveló cómo está el actor.

El actor Maxi Ghione continúa detenido en la Alcaldía de Rafaela, luego de ser denunciado por privación ilegítima de la libertad, lo que derivó en un allanamiento. En las últimas horas, su abogado brindó detalles sobre cómo atraviesa sus días en prisión y reveló cuál es su estado anímico.

Juan Manuel Lovaiz, en diálogo con Moria Casán, contó que el actor se encuentra muy angustiado, principalmente por el impacto que la causa tuvo en su reputación.

“No puede recibir visitas, solo puede tener contacto conmigo. No está aislado, está en un pabellón y comparte celda con otra persona, con quien se la pasa charlando de todo”, expresó el letrado en La Mañana con Moria.

En esa misma línea, Lovaiz aseguró que al actor le afecta profundamente el encierro, estaría devastado por su hijo y le preocupa su alumnado: “También le inquieta su alumnado y qué van a pensar de él, porque estaba dando clases de teatro. Esta denuncia afecta su honor”.

Por qué detuvieron a Maxi Ghione: privación ilegitima de la libertad y tenencia de armas El actor fue detenido este 29 de septiembre en Santa Fe luego de ser denunciado por Emiliano Tarragona por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas. El denunciante, un taxi boy que había sido contratado por el actor, relató un episodio de varias horas en el que aseguró que Ghione llegó a exhibirle dos armas de fuego mientras atravesaba un cuadro de paranoia luego de consumir drogas junto a él.

La denuncia, presentada vía telefónica al 911, derivó en un allanamiento del departamento del actor por parte de la Policía de Santa Fe, donde encontraron armas de fuego que, según distintas versiones, podrían ser alrededor de ocho. Maxi Ghione fue trasladado desde Lehman hasta Rafaela y quedó a disposición de la Justicia. Su abogado habló en LAM y aseguró que el actor no tiene antecedentes y que se mostró sorprendido por la denuncia en su contra. Redes sociales