El historial del taxi boy que denunció a Maxi Ghione: el audio y las fotos que podrían dar un giro en la causa

Fernanda Iglesias filtró el prontuario del hombre que denunció al actor, quien permanece en prisión en la provincia de Santa Fe.

El actor Maximiliano Ghione permanece en prisión preventiva tras ser denunciado por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. Sin embargo, el caso podría dar un giro inesperado luego de que saliera a la luz el historial de denuncias que pesan sobre Emiliano, el taxi boy que lo acusó.

Según reveló Fernanda Iglesias, Emiliano Ezequiel Tarragona atravesó un proceso penal en mayo de 2024 por una causa caratulada como extorsión y hostigamiento . La causa la inició un cliente con el cual sólo mantuvo contacto virtual, sin encuentro intimo. Finalmente, el proceso judicial llegó a su fin porque “Emiliano dejó de hostigarlo” .

Iglesias contaba con las captura de pantalla que le facilitó el denunciante, y que mostraron en el aire de Puro Show. En las imágenes se puede ver como Tarragona exigía dinero. “Me podes transferir trece mil. Por favor, es urgente” , escribió.

En el transcurso del programa, Iglesias reveló la estrategia que Emiliano habría utilizado, más de una vez, para intimidar a sus clientes. “ Si me bloqueás, te ubico en tu trabajo o en tu casa. ¿Se entiende? Tengo todas las conversaciones. No me vivas evitando. Tengo muchos clientes policías y conocidos. No me va a ser difícil ubicarte ”, decía en uno de los mensajes que mostraron al aire.

Pero eso no fue todo. En un audio que difundieron durante el programa, Emiliano se jactaba de sus supuestos vínculos con distintas figuras del espectáculo.

Allí mencionó una entrevista con Andrea Taboada y nombró a Luis Ventura, Aníbal Pachano y Maxi Cardaci, prensa de Moria Casán. Incluso aseguró tener una relación cercana con Federico Bal: “Mi amigo Federico Bal, el hijo de Carmen Barbieri”, afirmó.

El mensaje de Maxi Ghione antes de ser detenido

La detención de Maxi Ghione en la provincia de Santa Fe tras ser acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad generó una enorme repercusión en el ambiente mediático. Tras concretarse el operativo policial el 29 de septiembre, la atención de la opinión pública se centró de inmediato en una publicación que el propio intérprete había subido a sus redes horas antes. El extenso escrito dedicado a su hijo tomó un cariz totalmente distinto y premonitorio a la luz de los posteriores acontecimientos en la justicia santafesina.

El texto redactado por el artista de 53 años estuvo dirigido a Juan, el joven de 20 años fruto de su anterior relación con la actriz mexicana Ana Carolina Valsagna. En el inicio del posteo, el actor dejó entrever el complejo escenario personal que se encontraba atravesando antes de ser abordado por la Policía de Investigaciones: “Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que, acechando, viven abajo de tu cama”.

Con palabras que hoy adquieren otra lectura, el actor remarcó su fortaleza frente a su primogénito: “No te preocupes por mí, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo”. La frase generó múltiples especulaciones entre los usuarios de las plataformas digitales.

“Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites”, concluyó.