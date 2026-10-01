1 de octubre de 2026 Inicio
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El Niño se intensifica en Argentina: donde se esperan más lluvia y frío en el último trimestre del año

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para octubre, noviembre y diciembre precipitaciones superiores a las normales en la mayoría del país y temperaturas por inferior a la normal en el centro.

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Más lluvia y temperaturas más bajas para el último trimestre de 2026.

Más lluvia y temperaturas más bajas para el último trimestre de 2026.

El nivel de precipitaciones pronosticado para los últimos tres meses del año será "superior al normal" en la mayor parte del país y la temperatura será "inferior a la normal" en el centro del país durante el mismo periodo, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Por un lado, el Litoral, Córdoba, sectores de Cuyo, La Pampa y el oeste bonaerense presentan mayores probabilidades de registrar precipitaciones en mayor cantidad a la registrada habitualmente en estas zonas. Y por otro lado, varias de esas áreas integran la franja donde la temperatura media del trimestre podría ubicarse por debajo de los registros usuales.

En la misma línea, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz podrían sufrir un nivel de lluvias "inferior al normal" a juego con temperatura "superior a la normal.

Precipitaciones y temperaturas para el último trimestre de 2026.

Precipitaciones y temperaturas para el último trimestre de 2026.

El informe se realiza a partir de modelos climáticos globales, herramientas estadísticas nacionales y el monitoreo de la atmósfera y los océanos. No hay forma de saber qué sucederá día por día en los próximos tres meses, pero sí formar una idea general del comportamiento del tiempo para dicho periodo.

Asimismo, cada categoría del informe expresa una posibilidad y no una certeza absoluta. Este pronóstico trimestral para todo el país coincide con una fase cálida del Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que el SMN identifica como El Niño y que puede favorecer condiciones más húmedas en parte del centro y el noreste argentino.

Las regiones más alcanzadas por la lluvia y las bajas temperaturas

El Litoral es la región donde están pronosticadas las mayores lluvias, pero el panorama también alcanza al oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro y sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

Mientras que Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires contarían con temperaturas por debajo de "la normal". Esa área reúne territorios donde el promedio térmico de octubre, noviembre y diciembre podría quedar por debajo de la referencia histórica.

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