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Javier Milei intensifica su agenda en Francia: tras exponer ante inversores, prepara la bilateral con Emmanuel Macron

Tras aterrizar en París este miércoles, el Presidente encara el segundo día de su viaje con varios compromisos de peso. Tras encabezar la inauguración de la Argentina Week, se reúne con su par francés.

- 1 de octubre 2026 - 05:14
Tras encabezar la inauguración de la Argentina Week

Tras encabezar la inauguración de la Argentina Week, se reúne con su par francés.

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El presidente Javier Milei encara el segundo día de su visita oficial a París con una agenda cargada y mucho más intensa que la del miércoles, cuando fue recibido con un cóctel de bienvenida en la Embajada Argentina y participó, de manera remota, del coloquio de IDEA en Mar del Plata.

En primer lugar, el Presidente abrió durante la madrugada la Argentian Week con un discurso ante empresarios en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que también participaron 13 gobernadores, varios empresarios argentinos y la comitiva oficial.

Allí, hizo una férrea defensa de su gestión, prometió "un crecimiento de 16 puntos" en 2027 y afirmó que, si es reelegido en primera vuelta, "van a experimentar un milagro": "El 2028 va a ser el mejor año de la historia de la economía argentina".

Por la tarde, Milei mantendrá un encuentro privado con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Antes del viaje, el libertario lo definió como un "amigo" con el que tiene "una deuda de gratitud inmensa" por su rol en la negociación con el FMI.

TotalEnergies anunció inversiones por u$s10.000 millones en Argentina

La empresa francesa TotalEnergies anunció en el Argentina Week París una cartera de proyectos por cerca de US$10.000 millones para ampliar su producción de petróleo y gas en Argentina.

El presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, anticipó los planes a Javier Milei durante una reunión privada. Entre los proyectos se destaca un desarrollo offshore en Tierra del Fuego, denominado Alberdi, que demandará unos u$s1.500 millones.

En Vaca Muerta, TotalEnergies prevé incrementar la producción de gas en Aguada Pichana y avanzar con un proyecto petrolero en San Roque, con una inversión potencial de u$s5.000 millones. Pouyanné vinculó las nuevas inversiones con las reformas impulsadas por el Gobierno y destacó el RIGI y la posibilidad de girar dividendos al exterior.

Milei se reunió con empresarios durante el Argentina Week en Francia

En el marco del Argentina Week, Javier Milei inició su agenda en Francia con una serie de reuniones privadas con representantes de organismos internacionales y destacados empresarios.

El Presidente mantuvo encuentros con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; el titular de LVMH, Bernard Arnault; y el presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Las reuniones se desarrollaron antes del discurso que el mandatario brindará ante más de 600 inversores, empresarios y dirigentes políticos, como parte de las actividades del Argentina Week.

Javier Milei se reunirá con Emannuel Macron en el Palacio del Elíseo

La agenda de Javier Milei en Francia tuvo este jueves su jornada central, con su participación en la Argentina Week, reuniones con empresarios y gobernadores y un encuentro bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Durante la madrugada argentina, Milei brindó un discurso en la sede de la OCDE y luego mantuvo reuniones con integrantes de la comitiva argentina y representantes del sector privado.

Por la tarde, el Presidente se trasladará al Palacio del Elíseo para reunirse con Macron. Luego, el mandatario francés ofrecerá una recepción oficial para la delegación argentina.

Entre los empresarios que participan de las actividades se encuentran Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

La agenda continuará este viernes con la participación de Milei en el París Economic Forum y el cierre de la Argentina Week. También recibirá un reconocimiento en el Automóvil Club de Francia antes del regreso de la comitiva a Buenos Aires.

"Argentina se va a convertir en la experiencia más maravillosa de crecimiento de los últimos 250 años"

"El que llega después del investment grade pagará caro y tendrá retornos menores. Si 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia, el momento de apostar por la Argentina es ahora. Los invito a formar parte de la grandeza que nos espera a todos", cerró el mandatario en su discurso ante empresarios.

Milei: "La base monetaria argentina es de 30 mil millones de dólares"

Milei afirmó que su Gobierno tiene las suficientes reservas de cara a "maniobras desestabilizadoras que son habituales en años electorales".

"Estamos bien armados para enfrentar a todos los intentos desestabilizadores y golpistas que no tuvieron éxito el año pasado", afirmó.

Javier Milei: "El 70% de los argentinos no quieren volver atrás"

Milei le agradeció a los gobernadores por acompañarlo con las reformas

El Presidente destacó a los gobernadores que lo acompañan en la gira por París durante la Argentina Week por el apoyo brindado en el Congreso. "Gracias por ayudarnos a hacer la Argentina grande nuevamente", marcó.

"Saben que lo que se viene es una revolución del interior del país. Las provincias argentinas serán irreconocibles en áreas en unas décadas", lanzó.

A Milei lo acompañan: Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

"Si en 2027 ganamos como en 2025, van a experimentar un milagro en sus propias caras"

"Si nosotros repetimos el resultado, ganaríamos en primera vuelta. Así, pasaríamos a tener el control de Diputados y estaríamos a muy pocos senadores de tener el control de la Cámara Alta. Imagínense lo reformistas que vamos a ser con un Congreso totalmente favorable", subrayó.

Además, aseguró que "no va a haber un plan platita" de cara a las elecciones: "Al populismo se lo combate con más ortodoxia".

Milei aseguró que no tendrá en 2027 los mismos problemas que tuvo Macri

"Los salarios en dólares se triplicaron"

"Es falaz que nuestro modelo destruye la industria"

Milei aseguró que su modelo asegura "industria genuina". "Es muy distinta a la industria con pulmotor que el kirchnerismo nos quiso vender durante décadas", criticó.

"Vamos a concluir el mandato con un crecimiento de 16 puntos"

El Presidente aseguró que, en 2027, Argentina va a crecer por encima de las previsiones de la OCDE, donde se desarrolla su discurso.

"El 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia"

"Quiero comenzar con una verdad simple, pero poderosa: cualquier inversor que siga de cerca a la Argentina sabe que, si nuestro Gobierno es reelecto en 2027, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia. Eso se va a ver tanto en los mercados financieros como en la economía real", arrancó su discurso el Presidente.

Además, lanzó una crítica contra la oposición: aseguró que se lo vilipendia por su agenda internacional, pero afirmó que es "la más exitosa de la historia del país".

Javier Milei habla ante inversores en París

Después de participar a distancia del coloquio de IDEA en Mar del Plata, el presidente Javier Milei encabeza este jueves una nueva edición de la Argentina Week, esta vez en París, con el objetivo de atraer nuevas inversiones. Antes del evento, invitó a los empresarios franceses a "llenarse los bolsillos" en Argentina.

Se trata de uno de los puntos más destacados en la agenda del mandatario, que aterrizó en Francia este miércoles y fue recibido con un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina. El otro será la reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, que también tendrá lugar este jueves.

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