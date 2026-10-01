Javier Milei intensifica su agenda en Francia: tras exponer ante inversores, prepara la bilateral con Emmanuel Macron

TotalEnergies anunció inversiones por u$s10.000 millones en Argentina

La empresa francesa TotalEnergies anunció en el Argentina Week París una cartera de proyectos por cerca de US$10.000 millones para ampliar su producción de petróleo y gas en Argentina.

El presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, anticipó los planes a Javier Milei durante una reunión privada. Entre los proyectos se destaca un desarrollo offshore en Tierra del Fuego, denominado Alberdi, que demandará unos u$s1.500 millones.

En Vaca Muerta, TotalEnergies prevé incrementar la producción de gas en Aguada Pichana y avanzar con un proyecto petrolero en San Roque, con una inversión potencial de u$s5.000 millones. Pouyanné vinculó las nuevas inversiones con las reformas impulsadas por el Gobierno y destacó el RIGI y la posibilidad de girar dividendos al exterior.