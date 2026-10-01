1 de octubre de 2026 Inicio
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En busca de inversiones: Javier Milei se reunió en París con los 13 gobernadores que participan de Argentina Week

El Presidente mantuvo un encuentro reservado con los líderes provinciales, que viajaron a Francia para promocionar al país y atraer inversiones. Repasaron la situación económica y las principales variables.

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Javier Milei se reunió en París con 13 gobernadores que participan de Argentina Week

Javier Milei se reunió en París con 13 gobernadores que participan de Argentina Week

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves un encuentro reservado en París con los 13 gobernadores que participan de Argentina Week, la iniciativa destinada a promocionar a la Argentina en el mercado europeo y atraer inversiones. Durante la reunión, el mandatario repasó la situación económica y las principales variables e indicadores, en un clima de cercanía con los mandatarios provinciales.

Karina Milei se reunió con representantes de Eramet y Huttopia.
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Del encuentro participaron Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). También estuvo presente la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Durante la reunión, Milei agradeció la presencia de los gobernadores y sostuvo que su administración tiene una "verdadera mirada federal". En ese marco, destacó el potencial de sectores estratégicos como la energía, la minería y los agronegocios, cuya actividad tiene un fuerte desarrollo en distintas provincias del país.

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Karina Milei se reunió con empresas francesas

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo reuniones con representantes de Eramet y Huttopia, en el marco de la visita oficial a París. Eramet confirmó su intención de solicitar el ingreso al RIGI para ampliar su proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta, con una inversión adicional potencial de US$350 millones y un aumento de 11.000 toneladas anuales en la capacidad de producción.

Por su parte, Huttopia anunció la apertura de su primer emprendimiento en Argentina, Huttopia Mar Azul, prevista para el 4 de diciembre, con una inversión de entre 3 y 5 millones de euros. Además, la empresa presentó proyectos para desarrollar cuatro campings premium en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces.

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