1 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La Justicia de Estados Unidos desestimó la demanda por $LIBRA y cerró la causa contra Hayden Davis

La jueza federal Rochon rechazó la demanda colectiva, presentada por inversores afectados por el desplome del token $LIBRA. La resolución cuestionó la forma en que fueron planteadas las acusaciones de fraude y asociación ilícita. La decisión no implica, sin embargo, una conclusión sobre si hubo o no fraude en el lanzamiento de la criptomoneda.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo

Hayden Davis, empresario cripto estadounidense y CEO de Kelsier Ventures, impulsor de $LIBRA.

La Justicia federal de Estados Unidos dio por terminada la demanda colectiva iniciada por inversores afectados por el derrumbe de $LIBRA, el token que Javier Milei promocionó en X en febrero de 2025.

JD Vance desembarca en la Argentina en plena agenda bilateral con Washington. 
Te puede interesar:

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, visitará la Argentina en noviembre y se reunirá con Milei

La jueza Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, desestimó la demanda contra Hayden Davis, Kelsier Ventures, Benjamin “Ben” Chow y otros involucrados en la operatoria. La demanda incluía acusaciones de fraude, conspiración para defraudar, enriquecimiento injusto y violaciones de la legislación federal RICO, utilizada en Estados Unidos para perseguir estructuras de crimen organizado.

Uno de los puntos centrales del fallo fue justamente el reclamo bajo RICO. La jueza Rochon consideró que los demandantes no lograron demostrar un patrón de actividad ilícita durante un período suficientemente prolongado. Según la resolución, el supuesto esquema denunciado se habría extendido aproximadamente durante seis meses.

La jueza también rechazó la posibilidad de que los demandantes volvieran a modificar la demanda para intentar corregir esas deficiencias. Por eso, el expediente quedó cerrado y la demanda fue desestimada “with prejudice”, es decir, de manera que no puede volver a presentarse en esos términos ante ese tribunal, según confirmaron fuentes judiciales. Los demandantes pueden apelar el fallo.

El caso de Hayden Davis

Respecto de Hayden Davis y las empresas vinculadas a Kelsier, la jueza concluyó que los reclamos federales bajo RICO no habían sido suficientemente planteados y que otras acusaciones tampoco podían avanzar por una cuestión de jurisdicción sobre esos demandados en Nueva York.

La resolución también rechazó la acusación contra Ben Chow por fraude. Rochon consideró que una de las declaraciones atribuidas a Chow durante una conversación sobre el lanzamiento de otro token podía ser compatible tanto con una actividad legítima como con la interpretación que pretendían darle los demandantes.

En ese sentido, la jueza sostuvo que la búsqueda de ganancias, por sí sola, “standing alone, is not enough to demonstrate fraudulent intent”: “por sí sola, no alcanza para demostrar intención fraudulenta”.

También quedó afuera Meteora

Otro de los puntos de la resolución fue la situación de Meteora, la plataforma vinculada al lanzamiento de distintos tokens. Los demandantes habían presentado a la empresa como una asociación no constituida formalmente, pero la jueza entendió que no habían demostrado jurídicamente que pudiera ser demandada bajo esa figura.

“Plaintiffs have not sufficiently pleaded that Meteora is an unincorporated association capable of being sued under New York or federal law”, escribió Rochon. La traducción es: “Los demandantes no han alegado suficientemente que Meteora sea una asociación no constituida capaz de ser demandada conforme a la legislación de Nueva York o federal”, según fuentes judiciales.

El alcance de la resolución es especialmente relevante para interpretar qué ocurrió en Estados Unidos.

La jueza no declaró que $LIBRA no haya sido objeto de una manipulación ni determinó que las acusaciones de fraude fueran falsas. Lo que hizo fue concluir que los reclamos planteados por los inversores no cumplían con los requisitos legales necesarios para continuar con esa demanda colectiva.

De hecho, la propia resolución se concentra en cuestiones como la suficiencia de las acusaciones, el alcance de RICO, la jurisdicción sobre determinados demandados y la posibilidad de identificar jurídicamente a Meteora como una entidad demandable.

La decisión se suma a otro revés que los demandantes habían sufrido en agosto de 2025, cuando Rochon había rechazado una medida cautelar y disuelto el congelamiento de activos que inicialmente había alcanzado fondos vinculados a Davis.

El caso en Argentina

En paralelo, la investigación penal que se lleva adelante en Argentina continúa bajo la órbita del fiscal federal Eduardo Taiano. La causa local analiza, entre otras cuestiones, el rol que tuvieron Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y otros protagonistas en el lanzamiento y promoción de $LIBRA.

Así, el fallo estadounidense cierra la demanda civil colectiva en ese país, pero no constituye una definición judicial sobre la existencia o inexistencia de un delito en torno al lanzamiento de $LIBRA ni reemplaza las investigaciones que continúan en otros ámbitos.

En la investigación que lleva adelante el fiscal Taiano, la Cámara Federal dio un golpe al caso al confirmar que los damnificados no pueden actuar como querellantes. La decisión fue apelada ante Casación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei junto a Donald Trump.

Malvinas: Estados Unidos les pidió a la Argentina y al Reino Unido que "desescalen" el conflicto

Las acciones y bonos, a la baja.

Día rojo en los mercados: el riesgo país superó los 630 puntos y caen bonos y acciones en Wall Street

28 de 30 apps de vehículos compartieron información con empresas externas, según un estudio.

Aseguran que la mayoría las aplicaciones de autos comparten datos privados con Google, Meta y otras empresas

El sector financiero lideró los retrocesos al registrar caídas de entre 15% y 18% en los ADRs bancarios cotizados en Wall Street en el mes.

Septiembre negro para los activos argentinos: bonos y acciones cayeron, se disparó el riesgo país y crecen las dudas para 2027

Christa Pike durante una audiencia para un nuevo juicio, el 12 de enero de 2001.

Estados Unidos: frenaron la ejecución de una condenada una hora antes de la inyección letal

respiro para el gobierno: rebotaron los bonos argentinos y el riesgo pais retrocedio a 607 puntos

Respiro para el Gobierno: rebotaron los bonos argentinos y el riesgo país retrocedió a 607 puntos

Rating Cero

Emiliano Tarragona, el taxi boy que denunció penalmente al actor, cuenta con una causa penal previa.
play

El historial del taxi boy que denunció a Maxi Ghione: el audio y las fotos que podrían dar un giro en la causa

Relatos salvajes, entre las películas argentinas más comentadas.

El ranking de las mejores 10 películas argentinas que despertó polémica en redes

Joaquín Levinton rompió el silencio.

Joaquín Levinton reapareció tras las graves denuncias en su contra y lanzó un fuerte descargo

Se vuelven a encender las hornallas más famosas.

Confirmado: las dos figuras del streaming que se suman a MasterChef

Una trabajadora acusó al artista tras perder su empleo.

Aseguran que Matías Alé motivó el despido de una trabajadora en un restaurante: qué dijo Ángel de Brito

Los artistas cordobeses atraviesan un momento peculiar.

Escándalo familiar: la drástica decisión que tomó Ulises Bueno con Magui Olave

últimas noticias

play
Emiliano Tarragona, el taxi boy que denunció penalmente al actor, cuenta con una causa penal previa.

El historial del taxi boy que denunció a Maxi Ghione: el audio y las fotos que podrían dar un giro en la causa

Hace 5 minutos
Relatos salvajes, entre las películas argentinas más comentadas.

El ranking de las mejores 10 películas argentinas que despertó polémica en redes

Hace 13 minutos
8 de cada 10 familias tiene al menos una deuda.

El 82% de las familias argentinas tiene al menos una deuda y el 36% está atrasado con el pago o no puede saldarlas

Hace 28 minutos
Escaló el índice GINI durante el segundo trimestre de 2026. 

Tras el aumento de la pobreza, la desigualdad creció durante el segundo trimestre de 2026

Hace 29 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump sostuvo que el piloto que atacó a otro en un vuelo rumbo a Israel podría estar relacionado con Irán

Hace 37 minutos