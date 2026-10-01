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El polémico like de Tiago PZK que los fans interpretaron como una indirecta para Luck Ra

El cantante reaccionó a un video hecho con inteligencia artificial donde aparece sobre un escenario en pleno show junto al ex de La Joaqui y una parte de la canción elegida generó todo tipo de comentarios en redes.

Tiago PZK y Luck Ra tuvieron una relación de amistad antes de la ruptura entre el cordobés y la Joaqui.

Tiago PZK y Luck Ra tuvieron una relación de amistad antes de la ruptura entre el cordobés y la Joaqui.

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Tiago PZK reaccionó a un video creado con inteligencia artificial, publicado en redes, donde aparece junto a Luck Ra, expareja de La Joaqui, poco después de confirmar su romance con la artista y marcar distancia con el cordobés. La polémica surgió por el contenido de la pieza audiovisual, donde los cantantes aparecen sobre un escenario e interpretan a dúo un tema musical que habla de una traición amorosa.

Los artistas cordobeses atraviesan un momento peculiar.
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El contenido utiliza Ella y Yo, una canción de Aventura, y recrea una supuesta interpretación compartida entre ambos músicos. En el montaje, Tiago aparece con la frase "salí con tu mujer", mientras que Luck Ra queda asociado a la respuesta: "Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, los perdí a los dos y a la misma vez".

Otra polémica entre La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra.

Otra polémica entre La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra.

El "me gusta" que dejó Tiago sobre ese material no pasó inadvertido entre sus seguidores, que vincularon la elección de la canción con la situación sentimental de La Joaqui y su pasado con Luck Ra. La reacción tuvo más repercusión por las declaraciones recientes del cantante sobre su relación con el cordobés.

En X, varios usuarios interpretaron el gesto como una posible provocación hacia Luck Ra y cuestionaron públicamente la decisión del artista. "¿A qué le daba like Tiago? El descaro", escribió una usuaria de la red social, mientras otra resumió su postura con una frase todavía más dura: "Lo de Tiago ya es morbo".

Luck Ra dejó plantada a una periodista que le consultó por La Joaqui y Tiago PZK

Este hecho se suma a la seguidilla de desencuentros entre los intérpretes, después de que Tiago confirmara su vínculo con La Joaqui y señalara que no considera amigo a Luck Ra, mientras que la relación anterior de la cantante con el cordobés quedó atrás luego de las polémicas que se generaron en torno a la separación.

En ese contexto, en los últimos días, Luck Ra protagonizó un incómodo momento durante una entrevista con Pía Shaw, quien le consultó por los mensajes de Tiago y las declaraciones que había realizado el actual novio de La Joaqui. El cantante evitó profundizar sobre el conflicto y dejó clara su postura ante la situación.

"No habíamos arreglado esto. Y no, no le contesté los mensajes. No tengo ganas de arreglar nada. Y él, si no me mandó los mensajes cuando estaba pasando esto, tampoco… Pero, basta, basta", respondió Luck Ra a la periodista, antes de sacarse los auriculares y abandonar la entrevista en pleno vivo.

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