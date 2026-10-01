El ranking de las mejores 10 películas argentinas que despertó polémica en redes

Una lista de largometrajes causó revuelo en redes y los usuarios respondieron con todo.

El cine argentino volvió a quedar en el centro de la conversación después de que Rotten Tomatoes publicara una selección de 10 producciones consideradas esenciales para recorrer buena parte de la historia cinematográfica nacional. La propuesta fue elaborada por la periodista especializada Kristen Lopez en el marco del Mes de la Herencia Hispana .

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La lista combina títulos de distintas épocas, desde los primeros años del cine nacional hasta grandes éxitos del siglo XXI. Sin embargo, la selección rápidamente abrió un debate entre los espectadores argentinos, que comenzaron a señalar ausencias y a proponer sus propias candidatas.

La selección publicada por Rotten Tomatoes está organizada cronológicamente y quedó integrada por La Revolución de Mayo (1909), Nobleza gaucha (1915), Prisioneros de la tierra (1939), La casa del ángel (1957), La tregua (1974), Tiempo de revancha (1981), Nueve reinas (2000), La ciénaga (2001), El secreto de sus ojos (2009) y Relatos salvajes (2014) .

El criterio de la publicación no fue simplemente reunir éxitos comerciales. Rotten Tomatoes presentó las obras como un recorrido por un cine que evolucionó junto con las transformaciones políticas, económicas y sociales de la Argentina, destacando producciones capaces de abordar asuntos como la familia, las clases sociales, la política y la memoria.

Pero las omisiones encendieron la discusión entre los cinéfilos. Entre las películas reclamadas por usuarios en redes aparecieron Nazareno Cruz y el lobo , de Leonardo Favio ; Moebius , dirigida por Gustavo Mosquera ; Tiempo de valientes, Caballos salvajes, Camila, La historia oficial, El hijo de la novia y la reciente Homo Argentum .

Algunas de las respuestas de los usuarios de X tras conocerse el ránking de películas.

Una ausencia sobresalió especialmente: Esperando la carroza, la comedia de Alejandro Doria estrenada en 1985. Usuarios cuestionaron que uno de los títulos más instalados en la cultura popular argentina no formara parte de las diez elegidas y reivindicaron su vigencia cuatro décadas después de su estreno.

Las ausencias provocaron una catarata de cuestionamientos en X, donde varios usuarios apuntaron directamente contra la selección. “Pierde credibilidad cuando ves que no está Esperando la carroza”, escribió uno, mientras otro propuso: “Saco a Prisioneros y pongo a Tiempo de valientes y estoy totalmente de acuerdo”. También aparecieron reclamos como “Falta Caballos salvajes ahí” y “No puedo creer que no esté Homo Argentum”.

Camila y Tiempo de valientes concentraron otros reproches: “No vieron Camila los tomateros, parece” y “¿Y Tiempo de valientes? No veo a Tiempo de valientes”, señalaron dos usuarios. Otro comentario amplió la discusión con varias ausencias: “¿Y Camila? ¿Y Esperando la carroza? ¿Y La noche de los lápices? ¿Y La historia oficial?”. Entre todas las menciones, Esperando la carroza quedó instalada como una de las omisiones que mayor reacción generó entre quienes discutieron el ranking.

La discusión resulta particularmente llamativa porque Esperando la carroza no es una película ajena al propio Rotten Tomatoes. El sitio incluye al clásico de Doria en las filmografías de sus protagonistas y registra una fuerte valoración del público, otro elemento que alimentó los cuestionamientos por su ausencia en esta selección particular.

El clásico meme de Esperando a la carroza fue furor, sobre todo al no encontrarse entre las seleccionadas.

Más allá de las críticas, el artículo original deja claro que se trata de una selección editorial de diez títulos y no de una clasificación matemática basada exclusivamente en el Tomatometer. El revuelo terminó demostrando algo adicional: intentar condensar más de un siglo de cine argentino en apenas diez películas inevitablemente abre una discusión sobre cuáles son realmente sus obras imprescindibles.