Nicolás Maduro emitió su primer mensaje desde la cárcel en Estados Unidos

Por medio de su hijo, Nicolás Maduro Guerra, el líder del chavismo aseguró que se encuentra "bien" porque "es un luchador", una semana después de que fuera capturado por las Fuerzas Armadas norteamericanas en Venezuela.

Nicolás Maduro Guerra, el hijo del lider chavista, fue el encargado de transmitir el primer mensaje de su padre preso en Estados Unidos.

Nicolás Maduro , el lider del régimen chavista capturado el sábado pasado a partir de una intervención militar ordenada por Washington , transmitió su primer mensaje desde la cárcel en la que se encuentra recluido en Estados Unidos: "Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte", aseguró su hijo de nombre homónimo.

Revelan que el Vaticano negoció una salida de Maduro a Rusia para evitar la incursión militar de EEUU

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'" , transmitió Nicolás Maduro Guerra las palabras de su padre que se enfrenta a un juicio por narcotráfico en los tribunales de Nueva York, en Estados Unidos, en lo que significó su primer mensaje desde que fue capturado por una fuerza militar de élite norteamericana.

"Nosotros vamos a conservar la vida, vamos a conservar el poder, vamos a conservar la revolución y nos toca avanzar en nuestro camino para mantener la democracia viva" , aseguró "Nicolasito", como es conocido el hijo del lider chavista, en un encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sucedido este sábado por la tarde.

#MUNDO | El hijo del presidente Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que su padre está "bien" en Estados Unidos, donde está encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico. "Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros… pic.twitter.com/yaE3GBLXw4

A pesar del intento de transmitir entereza ante la captura de Maduro, el hijo del presidente depuesto por Estados Unidos admitió la pena que siente por la situación de su padre. "No estamos cobrados. Estamos enteros y sólidos. Lo que estamos es tristes y uno se expresa, llora", contó Maduro Guerra.

Por último, Maduro Guerra se expresó para evitar fracturas dentro del PSUV y respaldó a los líderes del régimen que aún se mantienen en el poder. "La fortaleza del chavismo está en la unidad y pase lo que pase mantener la unidad entre nosotros", aseguró y luego pidió "confianza en Delcy (Rodríguez), confianza en Jorge (Rodríguez), confianza en Diosdado (Cabello)"

Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado este sábado en el que le pidió a sus ciudadanos que se encuentran en Venezuela que abandonen el país "inmediatamente" por la delicada situación de seguridad que describieron como "inestable".

"Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que instalaron retenes y registran los vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos", indicó la cartera dirigida por Marco Rubio que también advirtió a los norteamericanos de "tomar precauciones y estar atentos a su entorno".

colectivos milicias venezuela La Casa Blanca advirtió que hay milicias armadas en Venezuela que están cazando estadounidenses.

La advertencia de la Casa Blanca sucedió cuando se cumplió una semana exacta de que Washington ordenara la intervención militar en Venezuela y que terminó no solo con la captura del lider del régimen chavista, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Además, murieron al menos unos 40 civiles y unos 32 soldados cubanos encargados de la seguridad personal del presidente depuesto durante los bombardeos en Caracas, durante el sábado pasado.

"Venezuela tiene el nivel más alto de alerta de viaje (Nivel 4: No viajar) debido a los graves riesgos para los estadounidenses, que incluyen detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente", concluyó el comunicado emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.