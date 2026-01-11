Cuenta DNI lanzó una promoción especial de verano para quienes estén en Mar del Plata durante enero 2026.
pexels
Cuenta DNI lanzó una promoción especial de verano para quienes estén en Mar del Plata durante enero 2026.
El beneficio consiste en un 25% de reintegro en compras realizadas en comercios adheridos.
El tope de devolución es de $10.000 por semana, lo que permite ahorrar hasta $40.000 por mes.
La promo está disponible tanto para turistas como para residentes de la ciudad
Cuenta DNI lanzó una promo furor en Mar del Plata: hay reintegro en churros, alfajores y rabas durante enero 2026. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece un 25% de descuento en comercios emblemáticos de la ciudad turistica, con un ahorro que puede llegar hasta $40.000 por mes para turistas y residentes.
Enero arrancó con buenas noticias para quienes estén disfrutando del verano en Mar del Plata. Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, activó una promoción especial de temporada que permite recuperar parte de los gastos en alfajores, churros, helados, comidas típicas y hasta balnearios, con importantes topes de reintegro.
El beneficio está pensado tanto para turistas como para marplatenses y se aplica en una amplia red de comercios adheridos distribuidos por toda la ciudad, desde el centro hasta Punta Mogotes.
Así es el descuento de Cuenta DNI para quienes estén en Mar del Plata en enero 2026
La promoción de verano de Cuenta DNI consiste en un 25% de reintegro en consumos realizados en comercios adheridos de la ciudad.
Reintegro: 25%
Tope semanal: $10.000
Ahorro mensual posible: hasta $40.000
Medios de pago: QR de Cuenta DNI, Clave DNI o link de pago desde la app
El reintegro se acredita directamente en la cuenta del usuario luego de realizar la compra.
Qué comercios están incluidos en la promo de Cuenta DNI en Mar del Plata
La promoción alcanza a marcas clásicas y muy elegidas por quienes visitan la ciudad durante el verano. Entre los comercios adheridos se destacan:
Atalaya
Amalfi
Guolis
Chichilo
El Topo
Freddo
Havanna
La Fonte D’ Oro
Lucciano’s
Manolo
SAO
Interlagos
El Parque de Mogotes
Estos locales incluyen desde churros y alfajores, hasta heladerías, cafeterías y restaurantes tradicionales.
Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026
Además de las comidas típicas, Cuenta DNI sumó beneficios especiales para balnearios marplatenses, ideales para quienes pasan el día en la playa.
Descuento: 25% de reintegro
Tope semanal: $10.000
Forma de pago: QR, Clave DNI o link de pago
La promo permite ahorrar en servicios y consumos dentro de los balnearios adheridos durante toda la temporada.
Durante enero, Cuenta DNI concentra sus beneficios en rubros clave del verano: