Cómo es la promoción que tiene Cuenta DNI para quienes estén en Mar del Plata: reintegro en churros, alfajores y más

Gracias a estos descuentos, tanto turistas como residentes pueden recuperar una parte importante de sus gastos y disfrutar del verano con más alivio en el bolsillo.

Por
Cuenta DNI lanzó una promoción especial de verano para quienes estén en Mar del Plata durante enero 2026.

Cuenta DNI lanzó una promoción especial de verano para quienes estén en Mar del Plata durante enero 2026.

  • Cuenta DNI lanzó una promoción especial de verano para quienes estén en Mar del Plata durante enero 2026.
  • El beneficio consiste en un 25% de reintegro en compras realizadas en comercios adheridos.
  • El tope de devolución es de $10.000 por semana, lo que permite ahorrar hasta $40.000 por mes.
  • La promo está disponible tanto para turistas como para residentes de la ciudad

Cuenta DNI lanzó una promo furor en Mar del Plata: hay reintegro en churros, alfajores y rabas durante enero 2026. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece un 25% de descuento en comercios emblemáticos de la ciudad turistica, con un ahorro que puede llegar hasta $40.000 por mes para turistas y residentes.

Los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.
Enero arrancó con buenas noticias para quienes estén disfrutando del verano en Mar del Plata. Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, activó una promoción especial de temporada que permite recuperar parte de los gastos en alfajores, churros, helados, comidas típicas y hasta balnearios, con importantes topes de reintegro.

El beneficio está pensado tanto para turistas como para marplatenses y se aplica en una amplia red de comercios adheridos distribuidos por toda la ciudad, desde el centro hasta Punta Mogotes.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Así es el descuento de Cuenta DNI para quienes estén en Mar del Plata en enero 2026

La promoción de verano de Cuenta DNI consiste en un 25% de reintegro en consumos realizados en comercios adheridos de la ciudad.

  • Reintegro: 25%
  • Tope semanal: $10.000
  • Ahorro mensual posible: hasta $40.000
  • Medios de pago: QR de Cuenta DNI, Clave DNI o link de pago desde la app

El reintegro se acredita directamente en la cuenta del usuario luego de realizar la compra.

Qué comercios están incluidos en la promo de Cuenta DNI en Mar del Plata

La promoción alcanza a marcas clásicas y muy elegidas por quienes visitan la ciudad durante el verano. Entre los comercios adheridos se destacan:

  • Atalaya
  • Amalfi
  • Guolis
  • Chichilo
  • El Topo
  • Freddo
  • Havanna
  • La Fonte D’ Oro
  • Lucciano’s
  • Manolo
  • SAO
  • Interlagos
  • El Parque de Mogotes

Estos locales incluyen desde churros y alfajores, hasta heladerías, cafeterías y restaurantes tradicionales.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Además de las comidas típicas, Cuenta DNI sumó beneficios especiales para balnearios marplatenses, ideales para quienes pasan el día en la playa.

  • Descuento: 25% de reintegro
  • Tope semanal: $10.000
  • Forma de pago: QR, Clave DNI o link de pago

La promo permite ahorrar en servicios y consumos dentro de los balnearios adheridos durante toda la temporada.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero, Cuenta DNI concentra sus beneficios en rubros clave del verano:

  • Gastronomía típica marplatense
  • Cafeterías y heladerías
  • Churros y alfajores
  • Balnearios y servicios de playa
Rating Cero

Zaira Nara, otra vez separada.

Zaira Nara se separó de Robert Storm a poco tiempo de iniciar su romance

Yanina Latorre fue reemplazo de Maxi López.

Escándalo en MasterChef Celebrity: revelaron qué pasó detrás de cámara tras la participación de Yanina Latorre

La Mona Jiménez y una vida cargadas de hitos. 
play

En su cumpleaños: los 11 datos más llamativos de Carlos "La Mona" Jiménez

La Mona Jiménez cumple 75 años.

La Mona Jiménez cumple 75 años a puro cuarteto: de odiar su apodo a convertirse en patrimonio cultural

El cambio de imagen reforzó su perfil mediático y volvió a posicionarla como una de las figuras más comentadas del reality.

La impresionante transformación de Sofía "La Reini" Gonet: buscó llamar la atención de Germán Martitegui

El Festival de Doma y Folclore de Jesús María tuvo su esperada apertura. 

De Jairo a DJ Fer Palacio: así fue la primera noche del festival de Doma y Folclore de Jesús María

