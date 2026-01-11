Gracias a estos descuentos, tanto turistas como residentes pueden recuperar una parte importante de sus gastos y disfrutar del verano con más alivio en el bolsillo.

Enero arrancó con buenas noticias para quienes estén disfrutando del verano en Mar del Plata. Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, activó una promoción especial de temporada que permite recuperar parte de los gastos en alfajores, churros, helados, comidas típicas y hasta balnearios, con importantes topes de reintegro.

El beneficio está pensado tanto para turistas como para marplatenses y se aplica en una amplia red de comercios adheridos distribuidos por toda la ciudad, desde el centro hasta Punta Mogotes.

La promoción de verano de Cuenta DNI consiste en un 25% de reintegro en consumos realizados en comercios adheridos de la ciudad.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

El reintegro se acredita directamente en la cuenta del usuario luego de realizar la compra.

Qué comercios están incluidos en la promo de Cuenta DNI en Mar del Plata

La promoción alcanza a marcas clásicas y muy elegidas por quienes visitan la ciudad durante el verano. Entre los comercios adheridos se destacan:

Atalaya

Amalfi

Guolis

Chichilo

El Topo

Freddo

Havanna

La Fonte D’ Oro

Lucciano’s

Manolo

SAO

Interlagos

El Parque de Mogotes

Estos locales incluyen desde churros y alfajores, hasta heladerías, cafeterías y restaurantes tradicionales.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Además de las comidas típicas, Cuenta DNI sumó beneficios especiales para balnearios marplatenses, ideales para quienes pasan el día en la playa.

Descuento: 25% de reintegro

Tope semanal: $10.000

Forma de pago: QR, Clave DNI o link de pago

La promo permite ahorrar en servicios y consumos dentro de los balnearios adheridos durante toda la temporada.

Durante enero, Cuenta DNI concentra sus beneficios en rubros clave del verano: