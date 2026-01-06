6 de enero de 2026 Inicio
Cuba publicó las fotos y los nombres de los 32 soldados muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas

El medio Cubadebate reveló la identidad de los combatientes caídos el pasado sábado durante los bombardeos norteamericanos en Venezuela que terminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Entre los 32 soldados cubanos muertos

Entre los 32 soldados cubanos muertos, 21 correspondían al Ministerio del Interior y otros 11 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El Gobierno de Cuba publicó este martes las fotos y los nombres de los 32 soldados de su país que murieron el pasado sábado en Venezuela durante el ataque realizado por Estados Unidos en el que capturaron al presidente Nicolás Maduro.

Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
La Iglesia Católica se solidarizó con los obispos venezolanos: "Estamos a su lado en estos tiempos complejos"

Según publicó el medio Cubadebate, los muertos fueron 21 combatientes del ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entre las víctimas también hubo dos veteranos: el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez de 67 años y el coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez de 62 años.

“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, difundió el medio de La Habana para homenajear a los cubanos caídos el pasado sábado.

El ejército venezolano también le rindió homenaje a los soldados muertos durante el intenso bombardeo sucedido en Caracas. “Estos hijos e hijas de la Patria, cuyos nombres serán inscritos con letras de oro en la historia de nuestra Libertad, cayeron ejemplarmente en heroica resistencia, defendiendo el orden constitucional, la Paz de la Nación y la Soberanía Nacional frente a una agresión vil y traidora planificada por mercenarios al servicio de intereses extranjeros y factores desestabilizadores”, sostuvieron mediante una publicación realizada en la red social Instagram.

Los cubanos muertos que pertenecían al Ministerio del Interior fueron: Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años), Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años), Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años), Mayor Ismael Terrero Ge (47 años), Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años), Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años), Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años), Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años), Mayor Hernán González Perera (43 años), Capitán Bismar Mora Aponta (50 años), Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años), Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años), Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años), Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años), Primer teniente Yandrys González Vega (45 años), Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años), Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años), Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años), Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años), Teniente Yoandys Rojas Pérez y Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años).

Mientras que los combatientes caídos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias fueron Capitán Adrián Pérez Beades (34 años), Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años), Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años), Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años), Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años), Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años), Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años), Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años) Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años), Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años) y Soldado (r) Sandy Amita López (37 años).

Tras la intervención en Venezuela, Donald Trump ahora apunta a Cuba: "Están a punto de caer"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión regional con una serie de declaraciones que, tras el secuestro de Nicolás Maduro, dejaron en claro que la ofensiva de Washington no se limita a Venezuela. El mandatario apuntó de manera directa contra Cuba, México y Colombia, con mensajes de tono amenazante y sin matices diplomáticos.

Sobre Cuba, Trump fue tajante. “No creo que aguante. Cuba está a punto de caer”, afirmó, en una frase que funcionó como señal política hacia uno de los principales aliados históricos del chavismo y como advertencia al gobierno de La Habana.

Donald Trump

El mensaje hacia México fue aún más explícito. “Hay que hacer algo con México. Tienen que ponerse las pilas. Cada vez que hablo con Sheinbaum le ofrezco llevar tropas. Tiene un poco de miedo”, sostuvo el presidente, aludiendo a una eventual intervención militar y marcando la agenda de seguridad regional desde Washington.

En relación con Colombia, Trump dejó abierta la posibilidad de una acción directa. Consultado sobre si habrá una operación de Estados Unidos en ese país, respondió: “Suena bien”. La declaración encendió alertas en Bogotá y reforzó la idea de una política exterior de máxima presión en América Latina.

