10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Revelan que el Vaticano negoció una salida de Nicolás Maduro a Rusia para evitar la incursión militar de EEUU

Según el Washington Post, el secretario de Estado, Pietro Parolin convocó de urgencia en Nochebuena al embajador estadounidense ante la Santa Sede para evitar la invasión en Caracas y la caída del expresidente.

Por
La Santa Sede intentó hasta último momento evitar la invasión estadounidense.

La Santa Sede intentó hasta último momento evitar la invasión estadounidense.

Redes sociales
El papa León XIV se refirió a la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. 
Te puede interesar:

El Papa pidió garantizar la soberanía de Venezuela tras la detención de Maduro

Según una información difundida por el medio estadounidense The Washington Post, existió una reunión de urgencia durante Nochebuena entre el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin (quien conoce profundamente la política de Caracas por su pasado como nuncio en ese país) y el embajador norteamericanao ante la Santa Sede, Brian Burch, con la intención de mediar una salida del líder del chavismo y su entorno a un búnker ruso.

"Lo que se le propuso a Nicolás Maduro fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero", expresó la fuente del prestigioso medio, Además, añadió que "parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad".

Pietro Parolin
Pietro Parolin, un diplomático de carrera, intentó interceder antes de la intervención militar.

Pietro Parolin, un diplomático de carrera, intentó interceder antes de la intervención militar.

Los puntos clave de la mediación vaticana, con el aval del presidente de Rusia, Vladimir Putin

  • El pacto de seguridad: La propuesta implicaba que Maduro pudiera conservar su patrimonio y retirarse a Rusia, Qatar o Turquía bajo garantías internacionales de seguridad.
  • El "obstáculo" interno: el italiano Parolin confió al embajador estadounidense que Maduro habría estado dispuesto a dimitir voluntariamente tras los comicios, pero que Diosdado Cabello lo convenció de que hacerlo le costaría la vida.
  • Venezuela como pieza de canje: En la reunión se mencionó el "rumor" de que Moscú estaba dispuesto a abandonar su apoyo a Venezuela si lograba condiciones favorables en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania.

El papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

El papa León XIV llamó a buscar "soluciones políticas pacíficas" tras la operación estadounidense en territorio venezolano, que terminó con el arresto de Nicolás Maduro. En el Aula de las Bendiciones, el Santo Padre se dirigió a unos 420 diplomáticos, encabezados por George Poulides, embajador de Chipre y decano del Cuerpo Diplomático.

Durante su discurso habló sobre el "aumento de las tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana también es motivo de profunda preocupación". Ante esto, aseguró que "deseo renovar mi vehemente llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas".

"Esto es especialmente válido para Venezuela, tras los recientes acontecimientos. Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia", sentenció.

Eso no es todo, sino que también aseguró que "la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pontifex_es/status/2009611121385414928&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

El papa León XIV dio un discurso ante sus seguidores.

El papa León XIV brindó su primer discurso en Año Nuevo y pidió por el fin de las guerras

estados unidos le pidio a sus ciudadanos que abandonen venezuela de inmediato

Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

Al menos un grupo de cinco hombres armados irrumpió en la cancha de fútbol.

Ecuador en shock: tres muertos tras un ataque armado durante un partido entre amigos

play

Denunciaron que no se concretó ni el 1% de las liberaciones de presos políticos en Venezuela

La ONG iraní Human Right contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

Crisis en Irán: ya son 217 los muertos y más de 2.300 detenidos en la nueva ola de protestas contra el Ayatollah

Rating Cero

El Polaco es el intérprete de muchos éxitos de la cumbia argentina. 

Video: un artista callejero argentino cantó un éxito de El Polaco en una peatonal de Irlanda y se viralizó

La conductora de Masterchef Celebrity, Wanda Nara. 

Wanda Nara tiene una desafiante cláusula en su contrato con Telefe por Masterchef: de qué se trata

Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez. 

Gime Accardi reveló detalles de su separación con Nico Vázquez y aclaró si le fue infiel con Dai Fernández

Emilia Attias no se esconde y se muestra junto a su nuevo novio

Cumpliendo el primero año: así son las vacaciones de Emilia Attias con su nueva pareja

 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 
play

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

El estreno de la cuarta temporada fue ayer, viernes 9 de enero de 2026. Ya están disponibles los seis episodios de la temporada 4 en Netflix a nivel global.
play

Machos Alfa llega con su cuarta temporada a Netflix y promete ser furor: cuál es la historia que atrapa a todos

últimas noticias

play

Chubut: la imagen que demuestra que "hubo intención criminal" en los incendios de la Patagonia

Hace menos de un minuto
El Ministro puntano salvó a dos mujeres de la crecida del arroyo Los Molles.

San Luis: un ministro arriesgó su vida y se metió en un arroyo crecido para salvar a dos turistas

Hace 8 minutos
Gimena Agustina Cardozo (27) y su hijo Dominic presentaron heridas de arma blanca y signo de estrangulamiento.

Doble homicidio en La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su mujer y su bebé de 11 meses

Hace 31 minutos
Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

Hace 35 minutos
Al menos un grupo de cinco hombres armados irrumpió en la cancha de fútbol.

Ecuador en shock: tres muertos tras un ataque armado durante un partido entre amigos

Hace 1 hora