Un excompañero de celda de Nahuel Gallo reveló las condiciones de su detención en Venezuela Iván Colmenares, abogado colombiano y ex preso político en Venezuela, contó cómo fue compartir cautiverio con el gendarme argentino en El Rodeo I, mientras crecen las expectativas tras el anuncio oficial de liberación de detenidos.







En medio del anuncio realizado este jueves por el gobierno de Venezuela sobre el inicio de un proceso de liberación de presos, las miradas vuelven a posarse sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en el penal de El Rodeo I. En ese contexto, Iván Colmenares, abogado colombiano y ex preso político, relató en C5N cómo fue compartir celda con él y describió el impacto humano de una detención que definió como “injusta”.

“La verdad es muy triste saber que mi compañero aún se encuentra injustamente detenido, secuestrado, privado de la libertad en ese penal”, afirmó Colmenares, quien remarcó la incomunicación y el sufrimiento cotidiano que se sufre en las cárceles de de Venezuela. “Él tiene un niño pequeño y el dolor es bastante grande. Me da nostalgia recordar los momentos de tensión injusta”, lamentó.

Colmenares sostuvo que durante su cautiverio no existieron garantías judiciales mínimas. “Nosotros no teníamos un proceso legal garantista en el que pudiéramos confiar. No sabíamos si íbamos a salir. Era un caso totalmente manipulado y llevado por mentiras y engaños”, señaló, en una descripción que también alcanza al expediente del gendarme argentino.

El abogado colombiano subrayó el vínculo que se forjó entre ambos dentro del penal. “Con Nahuel fuimos muy amigos y tratábamos de apoyarnos el uno al otro. Fue como una hermandad que se creó ahí”, relató. Según contó, Gallo llegó al penal “confundido y triste”, sin entender los motivos de su detención, y recibió contención de otros presos políticos desde el primer momento.

Las condiciones de encierro, dijo, eran extremas. “Las celdas eran precarias e insalubres. No había una adecuada iluminación ni ventilación. Es muy triste recordar esos momentos”, describió Colmenares, quien recuperó la libertad tras permanecer detenido sin condena.

Sobre su propio caso, explicó que su perfil profesional habría sido un factor determinante. “Yo creo que a mí me detienen por tener un perfil bastante interesante para ellos. Yo trabajaba para el Ejército y para una organización humanitaria. Entonces era alguien por el que podían negociar una posible salida”, sostuvo. Mientras el gobierno venezolano anunció el inicio de liberaciones en un contexto de fuerte presión internacional, el testimonio de Colmenares reaviva las expectativas por la libertad de Nahuel Gallo y vuelve a exponer la situación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en el país.