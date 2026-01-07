7 de enero de 2026 Inicio
Estados Unidos le advirtió a Diosdado Cabello que podría ser detenido al igual que Nicolás Maduro

La Casa Blanca le encomendó al número dos del chavismo y la persona que domina a las fuerzas de seguridad de Venezuela que debe garantizar la gobernabilidad de la presidenta Delcy Rodríguez.

Por
Al igual que Nicolás Maduro

Al igual que Nicolás Maduro, Estados Unidos acusó a Diosdado Cabello de narcotraficante y ofreció una recompensa u$s25 millones por su captura.

Estados Unidos le advirtió a Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, que podría ser detenido de la misma manera que lo fue Nicolás Maduro en caso que no facilite la gobernabilidad de la actual presidenta Delcy Rodríguez. El mencionado funcionario es considerado el número dos del chavismo y Washington considera que sería capaz de desestabilizar el país, ya que es la persona que domina las fuerzas de seguridad.

Te puede interesar:

Según la información a la que accedió la agencia internacional de noticias Reuters, la administración norteamericana de Donald Trump decidió confiar en Cabello para mantener la estabilidad al gobierno transición. Esta misma línea es la que también se mantendría con Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, otro de los hombres fuertes dentro del chavismo y leales a Maduro.

Tanto Cabello, como Padrino, están acusados por la Justicia de Estados Unidos de ser parte de bandas del crimen organizado dedicadas al narcotráfico. Mientras que por el ministro de Interior se ofrecen u$s25 millones por su captura, la recompensa por el encargado de la cartera de Defensa es de u$s15 millones.

La advertencia de la Casa Blanca sucedió después de que, a pocas horas de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturado por una fuerza militar de élite estadounidense, Cabello saliera a las calles de Caracas con casco, chaleco antibalas y rodeado de soldados armados.

Cabello no solo que controla las fuerzas de seguridad y los colectivos motorizados, un grupo de choque conformado por civiles armados. Además, él es uno de los referentes históricos del régimen en Venezuela. De hecho, era uno de los hombres de mayor confianza del comandante Hugo Chávez y hasta los úlitmos minutos de su vida, en 2013, dudaba si delegarle el poder a él o a Maduro.

Si bien el ministro del Interior pudo convivir más de una década junto a Maduro, la información de Reuters apuntó a que Cabello tiene una larga rivalidad tanto con la actual presidenta Rodríguez, como así también con su hermano Jorge Rodríguez, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

La interna dentro del chavismo y el poderío de armas que tiene Cabello preocupan a Washington, ante la posibilidad de que el número dos del régimen decida desestabilizar aún más la situación política en Caracas. Por eso, la Casa Blanca ya le envió una advertencia al ministro para que garantice el gobierno de Rodríguez. Caso contrario, será capturado y llevado a los banquillos norteamericanos, de la misma manera que le sucedió a Maduro.

Estados Unidos incautó un buque petrolero de Rusia que iba a Venezuela

En un episodio que acrecienta la tensión mundial, Estados Unidos interceptó e incautó este miércoles a un buque petrolero ruso en el Atlántico Norte, tras dos semanas de persecución y luego de que Moscú enviara un submarino para custodiar la nave.

El Comando Europeo del ejército estadounidense afirmó en una publicación en X: "El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro".

El petrolero, que históricamente transportaba crudo venezolano, viajaba desde Irán a Venezuela y regresó al Atlántico tras intentar evadir un bloqueo estadounidense dirigido a los petroleros afectados por sanciones que operan cerca de aguas venezolanas.

En las últimas semanas, el barco habría cambiado de nombre y bandera, pasando de llamarse Bella 1 a Marinera, y cambiando la bandera de Guyana por la de Rusia.

"En dos operativos realizados hoy antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la "flota fantasma": uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Ambos buques —el buque cisterna Bella I y el petrolero Sophia— se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país", informó la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem.

Durante diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó bloquear completamente todos los buques petroleros que entran y salen de Venezuela, en medio de la tensión con Nicolás Maduro, quien finalmente fue apresado el sábado pasado y enviado a Estados Unidos para ser juzgado por acusaciones de narcoterrorismo.

