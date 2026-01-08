En medio del anuncio sobre la liberación de presos políticos, crece la expectativa por la liberación del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani, detenidos en Venezuela acusados por supuestas maniobras desestabilizadoras.

Quiénes son y de qué se los acusa a los argentinos presos en Venezuela

El anuncio realizado este jueves por el gobierno de Venezuela sobre el inicio de un proceso de liberación de presos políticos abrió las expectativas en Argentina por la liberación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

La medida se da en un contexto de crisis institucional sin precedentes, marcado por la captura de Nicolás Maduro y la intervención directa de Estados Unidos, que alteró de manera abrupta el equilibrio de poder en Caracas.

En ese escenario, la situación de los dos argentinos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática. Gallo y Giuliani permanecen detenidos desde hace meses en cárceles venezolanas , acusados por el chavismo de participar en supuestas maniobras desestabilizadoras.

El gobierno argentino, organismos de derechos humanos y sus familias sostienen que se trata de detenciones arbitrarias, sin garantías judiciales ni pruebas públicas que respalden los cargos.

Nahuel Agustín Gallo es gendarme argentino. Fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja, de nacionalidad venezolana, y a su hijo. Según denunció la Cancillería argentina, Gallo fue arrestado sin orden judicial y permaneció incomunicado durante semanas.

El gobierno venezolano lo acusó de integrar un grupo que planeaba acciones terroristas y desestabilizadoras contra el régimen. Argentina rechazó de manera categórica esas imputaciones y denunció la falta de acceso consular y de un proceso judicial transparente.

Gallo se encuentra detenido en el penal de El Rodeo I, bajo control de organismos de inteligencia, una situación que generó reiteradas advertencias de organismos internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos.

Quién es Germán Giuliani

Germán Darío Giuliani es abogado y fue detenido en mayo de 2025, en la previa de las elecciones legislativas y regionales en Venezuela. Las autoridades chavistas lo vincularon con presuntos planes para sabotear los comicios, acusándolo de terrorismo, mercenarismo y narcotráfico.

Su familia denunció que Giuliani había llegado al país por motivos laborales y que las acusaciones carecen de sustento. Desde diciembre de 2025 no existe información oficial clara sobre su paradero ni sobre el estado de su causa judicial, lo que llevó a denunciar una situación de desaparición de hecho y la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva.