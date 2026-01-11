Donald Trump lanzó un ultimátum a Cuba: "Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

El presidente de Estados Unidos advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero" para la isla y que Venezuela "ya no necesita protección de matones y extorsionadores".

El presidente de Estados unidos, Donald Trump , lanzó una fuerte advertencia en modo de ultimátum a Cuba, en la que anticipa que "no habrá más petróleo ni dinero" para la isla y sugiere que "lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde" .

"Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años", sostuvo el mandatario.

Y agregó que "Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos".

Seguidamente, destacó en letras mayúsculas desde su cuenta de la red Truth Social: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!" y sugirió "que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde" .

El gobierno de Cuba, con Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la Presidencia, había confirmado días atrás la muerte de 32 combatientes cubanos en Venezuela durante la intervención militar de Estados Unidos para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, detalló la gestión cubana en un comunicado.

En el comunicado oficial se detalló que los combatientes cubanos "cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones".

La publicación se realizó casi a la par que Trump ofrecía una conferencia de prensa a bordo del avión Air Force One, que lo trasladaba desde Florida hasta Washington, donde sugirió que muchos cubanos habían muerto durante el ataque a Venezuela y advirtió al país caribeño que estaba "a punto de caer".