Tras el paso de la ciclogénesis y a pesar de las lluvias, aumenta la temperatura en AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para las provincias de Buenos Aires, Formosa y Misiones. En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el paso de la lluvia en el inicio del fin de semana fue breve, a pesar de la ciclogénesis y en los próximos días comenzará a aumentar la temperatura.
La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por vientos del sudeste rotando al sur con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, con las mayores intensidades sobre el Río de la Plata.
En el caso de Misiones y Formosa, rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
A pesar de la ciclogénesis, suben las temperaturas en el AMBA: cómo estará el clima
La Ciudad de Buenos Aires arranca el fin de semana con lluvias intensas, pero rápidamente volverá el sol y las temperaturas altas. El mal tiempo quedará concentrado en el sábado, mientras que desde el domingo se instala una seguidilla de jornadas calurosas y estables.