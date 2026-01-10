Tras el paso de la ciclogénesis y a pesar de las lluvias, aumenta la temperatura en AMBA Después de registrarse precipitaciones durante la noche del viernes, durante el fin de semana el sistema de baja presión afectará el litoral y Uruguay, por lo que comenzará a subir el termómetro en Buenos Aires. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas y viento para varias localidades de Argentina. Por + Seguir en









La humedad y el calor vuelven a ser protagonistas., Mario Quinteros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para las provincias de Buenos Aires, Formosa y Misiones. En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el paso de la lluvia en el inicio del fin de semana fue breve, a pesar de la ciclogénesis y en los próximos días comenzará a aumentar la temperatura.

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por vientos del sudeste rotando al sur con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, con las mayores intensidades sobre el Río de la Plata.

En el caso de Misiones y Formosa, rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MetVillaAdelina/status/2009788258352537934&partner=&hide_thread=false Durante esta noche y mañana sábado 10, el #AMBA estará siendo afectado por un sistema de baja presión que se irá alejando hacia el Atlántico, ocasionando chaparrones y condiciones ventosas, especialmente en el Río de la Plata. pic.twitter.com/AvxR9EmaCy — Estación Meteorológica Villa Adelina, San Isidro (@MetVillaAdelina) January 10, 2026 A pesar de la ciclogénesis, suben las temperaturas en el AMBA: cómo estará el clima La Ciudad de Buenos Aires arranca el fin de semana con lluvias intensas, pero rápidamente volverá el sol y las temperaturas altas. El mal tiempo quedará concentrado en el sábado, mientras que desde el domingo se instala una seguidilla de jornadas calurosas y estables.

Sábado 10: lluvias persistentes durante todo el día (70% a 100% por la mañana), ráfagas moderadas y descenso de temperatura. Máx. 24°C / Mín. 19°C.

Domingo 11: mejora total, cielo despejado y sin lluvias. Máx. 30°C / Mín. 17°C.

Lunes 12: la jornada más calurosa, cielo mayormente soleado. Máx. 34°C / Mín. 20°C.

Martes 13: continúa el calor, con mínima chance de inestabilidad por la tarde (10%). Máx. 32°C / Mín. 23°C. pronóstico CABA 10-1-26 Captura del SMN.