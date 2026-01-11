El drama de los incendios en Chubut: el momento en el que una familia contempla lo que quedó de su casa

"Nos avisaron por radio que el fuego venía, así que cargamos las pocas cosas que pudimos para intentar rescatarlas, que fueron dos cajas de mercadería y de ropa", contó una de las habitantes del pasaje El Pedregoso. Ya van 5500 hectáreas prendidas fuego.

Así quedó la casa de una de las familias de El Pedregoso.

La Patagonia sufre por los incendios forestales que ya quemaron más de 5.000 hectáreas en la zona, y los vecinos afectados deben seguir enfrentando las pérdidas materiales. Tal es el caso de una familia de El Pedregoso, que fue alertada por el avance del fuego y pudo huir pero finalmente cuando sus integrantes regresaron contemplaron que su vivienda había quedado reducida a cenizas.

Segunda quincena: cuáles son los feriados que tiene Buenos Aires en las últimas semanas de enero 2026

El periodista Bernardo Magnago habló para Mañanas Argentinas en C5N desde la zona del desastre con una de las familias damnificadas por las llamas: "Estoy triste. No vino nadie a avisarnos para evacuar, llamaron por radio. cargamos las poquitas cosas que pudimos en el auto porque vimos que el fuego se venía. Salvamos dos cajas de mercadería y de ropa" , contó la madre.

Las imágenes son crudas: el fuego se llevó lo que parecía ser el living y la cocina de la casa, que quedó reducida a hierros y madera calcinada.

"Salimos por donde estaba mi hermano, casi con el fuego encima. No nos quedó nada ", contó Humberto, quien detalló que hace cuatro años viven en la zona. Además, agregó que la iluminación de la casa funcionaba con paneles solares, los cuales explotaron al ponerse en contacto con el fuego.

Nacho Torres, gobernador de Chubut, confirmó que los incendios fueron intencionales , a raíz de esto la Justicia investiga quienes son el o los responsables de iniciarlos . En el caso de Puerto Patriada, El Hoyo, las autoridades estiman que el fuego alcanzó a más de 5 mil hectáreas.

En diálogo con C5N, Carlos Díaz Mayer, fiscal general de Chubut confirmó que encontraron combustible en la zona donde se habría iniciado el incendio que afecta la zona de Puerto Patriada, el lunes pasado. La zona es frecuentada por turistas y lugareños, ese día había cerca de 3.000 personas en la zona que tuvieron que ser evacuadas.

incendio chubut

"Estábamos en una reunión y nos avisaron que se había prendido fuego Patriada. Acá no es un delito ilógico y, en este caso, no es un hecho natural", contó el fiscal sobre el momento en que le avisaron sobre el inicio del incendio en El Hoyo.

Por su parte, el fiscal Carlos Díaz-Mayer confirmó que la Justicia investiga el origen del incendio en El Hoyo y señaló que ya estaría identificado el punto inicial del fuego. De acuerdo con el funcionario judicial, existen indicios claros de intencionalidad, entre ellos el presunto uso de acelerantes, y en el lugar trabajan peritos de la Policía Federal junto con equipos técnicos de la provincia.

Por otra parte, la fiscal que investiga Débora Barrionuevo en diálogo con C5N aseguró que "no tenemos determinado un móvil para la realización o iniciación del incendio, pero estamos trabajando con varias hipótesis"."La prioridad ahora es apagar el fuego, estamos viviendo una situación terrible", añadió.

Incendios en Chubut: millonaria recompensa para dar con los responsables

El Gobierno de Chubut ofrece una recompensa millonaria para dar con los responsables del incendio forestal que ya consumió más de 2.000 hectáreas y provocó más de 3.000 personas sean evacuadas.

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli y el fiscal Carlos Díaz Mayer, el gobernador Ignacio Torres brindó un informe actualizado sobre la situación en los sectores de la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces.

Al mismo tiempo, el mandatario provincial destacó el amplio despliegue de recursos humanos y materiales, ratificó que al menos dos de los incendios fueron provocados de manera intencional y anunció una recompensa de $50 millones para quienes aporten datos sobre los responsables de los focos.