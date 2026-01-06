Cuándo vuelve a declarar Nicolás Maduro ante la Justicia de Estados Unidos

6 de enero de 2026 Inicio
El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa detenido en Nueva York luego de ser capturado y el juez Alvin Hellerstein resolvió, luego de la primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan, una nueva fecha para volver a enfrentar a la Justicia de Estados Unidos.

Diosdado Cabello reapareció en Caracas y dejó una advertencia tras la captura de Maduro: "Traidores nunca"

En sus primeras declaraciones, Maduro enfrentó cuatro cargos, entre los que se encuentra el narcotráfico, y se declaró no culpable. Allí aseguró que continúa como presidente de Venezuela y denunció que sufrió un secuestro en su casa de Caracas durante un operativo.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país. Soy un prisionero de guerra”, indicó el expresidente en español y aseguró que fue “secuestrado”. El juez interrumpió y expresó que “ya habrá ocasión de abordar todo esto”. La audiencia fue con traducción en simultáneo.

En la primera audiencia, llevada a cabo en un tribunal federal de Manhattan, Maduro llegó a la sala acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

En tal sentido, sobre el final de la reunión, Hellerstein comunicó que la próxima audiencia se realizará el 17 de marzo. El expresidente venezolano enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez a cargo del juicio contra Nicolás Maduro

Alvin Hellerstein nació en Nueva York en 1933, y se desempeñó como abogado del Ejército de los Estados Unidos, e incluso ejerció luego en el sector privado. Si bien asumió el estatus de magistrado senior en 2011, continuó al frente de causas judiciales.

En mayo de 1998, el por entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton lo designó como juez del Distrito Sur de Nueva York. Y a lo largo de los últimos años estuvo a cargo de reconocidos procesos judiciales de relevancia mundial.

Entre los casos más resonantes que pasaron por su juzgado figuran los reclamos por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. También está al frente del caso del venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista acusado de narcotráfico.

