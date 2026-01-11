IR A
IR A

La impresionante transformación de Sofía "La Reini" Gonet: buscó llamar la atención de Germán Martitegui

La influencer volvió a marcar agenda con una particular decisión. El gesto tuvo repercusión inmediata en el estudio y en redes sociales.

El cambio de imagen reforzó su perfil mediático y volvió a posicionarla como una de las figuras más comentadas del reality.

El cambio de imagen reforzó su perfil mediático y volvió a posicionarla como una de las figuras más comentadas del reality.

Redes sociales
  • La influencer sorprendió en televisión con una transformación estética extrema que generó repercusión inmediata.
  • El cambio estuvo ligado a una intención puntual dentro del reality gastronómico.
  • Las redes sociales reaccionaron con memes y comentarios irónicos tras su aparición.
  • El jurado y la conducción hicieron referencia directa al nuevo aspecto durante la gala.

Sofía “La Reini” Gonet volvió a llamar la atención del público con una decisión estética que generó revuelo. En una nueva emisión de MasterChef Celebrity, la influencer apareció con un look completamente distinto al habitual y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del programa.

La conductora de Masterchef Celebrity, Wanda Nara. 
Te puede interesar:

Wanda Nara tiene una desafiante cláusula en su contrato con Telefe por Masterchef: de qué se trata

La participante eligió un cambio radical que incluyó raparse por completo, acompañado por maquillaje marcado y una producción visual que reforzó el impacto de la imagen. La transformación fue revelada horas antes del comienzo del reality, lo que generó expectativa y multiplicó las reacciones en redes sociales.

El adelanto llegó a través de un posteo propio, donde se mostró con su nuevo aspecto y un mensaje breve que anticipaba la polémica. Las imágenes circularon con rapidez y dieron lugar a todo tipo de comentarios, especialmente en X, donde los usuarios apelaron al humor para referirse a la situación.

El look fue parte central de la apertura del programa y motivó intervenciones tanto de la conductora como del jurado. La escena dejó en claro que la transformación no era casual, sino una decisión pensada para llamar la atención dentro de la competencia.

La reini

Qué dijo Sofía "La Reini" Gonet sobre su cambio de look

Durante la gala, la propia Sofía Gonet explicó que su nuevo aspecto tenía como objetivo impresionar a Germán Martitegui. Lejos de mostrarse incómoda, asumió el cambio con ironía y se presentó como un homenaje directo al chef, lo que generó risas en el estudio.

La reini

La influencer amplió su explicación y sumó otras referencias que inspiraron su decisión, mencionando también a Moria Casán y a Furia, ex participante de Gran Hermano. Según expresó, el look representaba una mezcla de esas personalidades, tanto por estética como por actitud. Germán Martitegui no esquivó el comentario y destacó los rasgos de la participante, señalando la dificultad de lucir ese estilo manteniendo su presencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marixa Balli le contestó a Yanina Latorre.

Marixa Balli destrozó a Yanina Latorre: "Yo decidí tener los pies en la tierra y laburar"

Maxi López confirmó la información que había revelado en las últimas horas Yanina Latorre.

Se separó Wanda Nara de Martín Migueles: Maxi López confirmó la ruptura

Maxi López y Daniela Christiansson.
play

Maxi López le cambió el plan de parto a su pareja para volver a tiempo a Argentina para trabajar

Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

últimas noticias

Este 11 de enero de 2026, la Luna transita por Escorpio y marca un clima emocional intenso.

La Luna en Escorpio de hoy pide profundidad: cómo impacta en todos los signos

Hace 7 minutos
El empresario tecnológico Bryan Johnson se propuso desafiar el paso del tiempo con una ambiciosa rutina orientada a extender su longevidad.

Secreto revelado: cómo hace el multimillonario Bryan Johnson para potenciar su longevidad día a día

Hace 26 minutos
play
La Mona Jiménez y una vida cargadas de hitos. 

En su cumpleaños: los 11 datos más llamativos de Carlos "La Mona" Jiménez

Hace 28 minutos
Detuvieron a Tzachi Baverman, jefe de Gabinete de Benjamín Netanyahu.

Detuvieron en Israel a uno de los principales funcionarios de Netanyahu

Hace 32 minutos
Identificaron a dos hombres como sospechosos.

Detuvieron a dos hombres por el doble crimen en Santa Fe: cuál es la nueva hipótesis

Hace 38 minutos