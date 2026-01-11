La impresionante transformación de Sofía "La Reini" Gonet: buscó llamar la atención de Germán Martitegui La influencer volvió a marcar agenda con una particular decisión. El gesto tuvo repercusión inmediata en el estudio y en redes sociales. + Seguir en







El jurado y la conducción hicieron referencia directa al nuevo aspecto durante la gala. Sofía “La Reini” Gonet volvió a llamar la atención del público con una decisión estética que generó revuelo. En una nueva emisión de MasterChef Celebrity, la influencer apareció con un look completamente distinto al habitual y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del programa.

La participante eligió un cambio radical que incluyó raparse por completo, acompañado por maquillaje marcado y una producción visual que reforzó el impacto de la imagen. La transformación fue revelada horas antes del comienzo del reality, lo que generó expectativa y multiplicó las reacciones en redes sociales.

El adelanto llegó a través de un posteo propio, donde se mostró con su nuevo aspecto y un mensaje breve que anticipaba la polémica. Las imágenes circularon con rapidez y dieron lugar a todo tipo de comentarios, especialmente en X, donde los usuarios apelaron al humor para referirse a la situación.

El look fue parte central de la apertura del programa y motivó intervenciones tanto de la conductora como del jurado. La escena dejó en claro que la transformación no era casual, sino una decisión pensada para llamar la atención dentro de la competencia.

La reini Captura Telefé Qué dijo Sofía "La Reini" Gonet sobre su cambio de look Durante la gala, la propia Sofía Gonet explicó que su nuevo aspecto tenía como objetivo impresionar a Germán Martitegui. Lejos de mostrarse incómoda, asumió el cambio con ironía y se presentó como un homenaje directo al chef, lo que generó risas en el estudio.

La reini Redes sociales La influencer amplió su explicación y sumó otras referencias que inspiraron su decisión, mencionando también a Moria Casán y a Furia, ex participante de Gran Hermano. Según expresó, el look representaba una mezcla de esas personalidades, tanto por estética como por actitud. Germán Martitegui no esquivó el comentario y destacó los rasgos de la participante, señalando la dificultad de lucir ese estilo manteniendo su presencia.