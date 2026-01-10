IR A
Bomba: Maxi López tendrá su propio reality show en Argentina para mostrar su transformación física

El exfutbolista prepara una producción independiente en el que apunta a mostrar su cambio físico durante tres meses. El proyecto contará con el seguimiento diario de profesionales de la salud y se emitirá en redes sociales.

Maxi López se subió a un nuevo proyecto audiovisual que registrará su día a día en el país durante el verano 2026 en Argentina. El exjugador mostrará su proceso de descenso de peso bajo estricta supervisión profesional. La noticia surgió tras su reciente incorporación a Olga y su reciente participación en MasterChef Celebrity.

Maxi López confirmó la información que había revelado en las últimas horas Yanina Latorre.
Se separó Wanda Nara de Martín Migueles: Maxi López confirmó la ruptura

Naira Vecchio brindó la primicia en Implacables, por El Nueve, y dio detalles de la nueva apuesta del ex de Wanda. Según la panelista, Maxi busca una "puesta a punto" integral en esta etapa de su carrera. Durante el programa, los integrantes del panel concordaron en que él es consciente de que debe adelgazar algunos kilos y decidió hacerlo de manera profesional.

El reality se emitirá por tres meses consecutivos y se podrá ver de forma diaria a través de los perfiles oficiales del mediático. "Va a tener un nutricionista y un personal trainer que lo controle”, sumó Vecchio. Esta dinámica permitirá que sus seguidores observen la evolución real de su exigente rutina de ejercicios.

Mientras el flamante padre organiza su mudanza definitiva a Argentina junto a su esposa sueca, Daniela Christiansson, planifica proyectos laborales para el corto plazo en territorio nacional. Sus hijos menores, Elle y Lando, se reencontrarán con sus hermanos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, quienes ya abandonaron el viejo continente.

Maxi López le cambió el plan de parto a su pareja para volver a tiempo a Argentina para trabajar

maxi lopez hijo lando nacimiento 31 diciembre 2025

El participante de MasterChef Celebrity reveló que modificó los planes de nacimiento de su hijo Lando en Suiza. El exjugador acordó con el médico para que realizara una cesárea a Daniela Christiansson en lugar del parto natural que ella solicitó. "Pude disfrutar bien de todo", concluyó con alivio tras la intervención quirúrgica programada.

La decisión provocó interminables críticas en redes sociales y de figuras como Malena Pichot y la médica Sol Ferreyra, conocida como "Sol Despeinada". El exdelantero admitió que el pedido respondió a su necesidad de regresar al país para cumplir compromisos en Telefe y Luzu TV. En la red social X se multiplicaron los achaques por la falta de empatía hacia la voluntad de la embarazada.

