Gustavo Petro aseguró que Donald Trump le dijo que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia" A seis días del ataque en Venezuela, el mandatario colombiano reconoció que temió ser capturado al igual que Nicolás Maduro, pero cree que en la actualidad se “congeló” la amenaza. Por + Seguir en







Petro habló sobre Trump.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que en la conversación que tuvo con su par de Estados Unidos, Donald Trump, le admitió que “estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia”. Además, contó que tuvo miedo de ser capturado al igual que Nicolás Maduro en Venezuela.

En conversación con Trump, contó que pudo exponer su opinión, “él solo había recibido informaciones de la oposición vía el Estado de Florida ‘donde se encuentra el ala republicana más radica’”.

Fue entonces que contó en la entrevista en El País que “Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar”.

gustavo petro llamada trump El presidente colombiano Gustavo Petro llamó a su par estadounidense Donald Trump para frenar la escalada de tensiones entre ambos jefes de Estado. “Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía. Pero, por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia. Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí’, agregó.