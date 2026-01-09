9 de enero de 2026 Inicio
Gustavo Petro aseguró que Donald Trump le dijo que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia"

A seis días del ataque en Venezuela, el mandatario colombiano reconoció que temió ser capturado al igual que Nicolás Maduro, pero cree que en la actualidad se “congeló” la amenaza.

Por
Petro habló sobre Trump.

Petro habló sobre Trump.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que en la conversación que tuvo con su par de Estados Unidos, Donald Trump, le admitió que “estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia”. Además, contó que tuvo miedo de ser capturado al igual que Nicolás Maduro en Venezuela.

en plena escalada en altamar, eeuu capturo otro buque petrolero en el caribe
En conversación con Trump, contó que pudo exponer su opinión, “él solo había recibido informaciones de la oposición vía el Estado de Florida ‘donde se encuentra el ala republicana más radica’”.

Fue entonces que contó en la entrevista en El País que “Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar”.

gustavo petro llamada trump
“Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía. Pero, por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia. Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí’, agregó.

En cuanto a las declaraciones de Marco Rubio, indicó que “la posición de Estados Unidos en relación con Venezuela no se aleja tanto de la mía. La idea de transición hacia unas elecciones libres y la de un gobierno compartido la han planteado otros, como Rubio, y coincide con mi propuesta. Pero no puede imponerse desde afuera, debe surgir del diálogo venezolano. El papel de Estados Unidos debería ser permitir ese diálogo, junto con América Latina”.

