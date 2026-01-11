Es el máximo exponente del cuarteto, género musical que supo exportar desde su Córdoba natal al mundo. Una trayectoria llena de éxitos cosechados a partir de carisma y mucho talento.

Carlos Ramón Jiménez , conocido popularmente como La Mona, es mucho más que un cantante para los argentinos: es un fenómeno cultural que atravesó a distintas generaciones y convirtió al cuarteto cordobés en una identidad musical reconocida en todo el país. Con más de cinco décadas de carrera en su haber, su figura se transformó en sinónimo de fiesta, barrio y pertenencia.

Nacido el 11 de enero de 1951 en el barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, La Mona creció en un entorno humilde, atravesado por la música popular y la vida barrial. Sus raíces lo criaron y lo marcaron a fuego, y a pesar de estar en los principales escenarios de la música, jamás se olvidó de quién era ni de dónde venía.

No hace mucho contó que cuando era chico ni siquiera sabía qué era un baño . "En la casa en la que vivíamos en Villa Corina teníamos un pozo ciego al que mi papá no dejaba acercarnos, así que hacíamos nuestras necesidades en el patio. Vivíamos con mis papás y mis hermanos en una misma pieza con cocina y comedor hasta que pudimos mudarnos a la casa que nos regaló Eva Perón ", contó en diálogo con Eltrece.

Cuando recibió su nueva casa, contó que el momento más emocionante de su vida, que hasta el momento no se olvida, tiene que ver cuando conoció el ansiado ambiente: "'Esto es el baño', me dijo mi papá". Y ahí creció su curiosidad por el inodoro y el bidet, elementos hasta ese momento desconocidos para él. "El momento más hermoso de mi vida, no me olvido más ni el shortcito que tenía, fue cuando vi llover" , dijo, en referencia al momento de poder tomarse una ducha con agua caliente.

Hijo de Clemente y Esnilda, desde muy joven mostró interés por el canto. Durante sus inicios se inclinó por el folklore y el malambo, pero no fue hasta a los 12 años que dio sus primeros pasos profesionales. En ese momento se incorporó como vocalista del Cuarteto Juvenil Berna, grupo con el que alcanzó cierta fama local y en el que permaneció durante más de diez años.

mona jimenez La Mona Jiménez se convirtió en uno de los íconos culturales y musicales más reconocidos de Argentina.

En 1984 tomó una decisión clave para su futuro: se alejó de Berna y lanzó su proyecto solista. A partir de ese momento nació definitivamente La Mona como figura central del cuarteto. Aunque, él mismo confesó que cuando era chico odiaba que le dijeran así, porque en realidad, él quería ser Tarzán.

"Mi papá me hizo un arco para tirar flechitas y se las tiraba a los chicos del barrio. A uno le pegué en la frente y me vio y yo le grité: 'Soy Tarzán, el rey del barrio'. Y él me respondió: '¿Qué vas a ser Tarzán vos? Sos la Mona Chita vos'", contó sobre el origen de su apodo. "Y quedó La Mona, La Mona... yo quería ser Tarzán, pero bueno no lo pude instalar", lamentó. Fue entonces que a sus 7 años adoptó el sobrenombre que lo acompañaría para siempre, como una marca registrada.

Su estilo directo, su carisma arrollador y una conexión inmediata con el público lo diferenciaron rápidamente del resto de los intérpretes del género. Canciones como ¿Quién se ha tomado todo el vino? Beso a beso y El Bum Bum, entre otros innumerables hits, se convirtieron en clásicos que siempre se bailan y tienen lugar en las playlists de actos, fiestas y todo tipo de celebración en nuestro país.

A lo largo de su carrera, Jiménez editó más de 80 discos y ofreció incontables de presentaciones en vivo, muchas de ellas con récords de asistencia. Y hablar en Córdoba de la Mona Jiménez, es prácticamente hablar de una deidad. Sus bailes se transformaron en verdaderos rituales populares, al punto de hasta tener una palabra para describir a todo lo referido a la Mona Jiménez: "monera". Es más, cada recital que brinda está catalogado como “el baile más grande del universo”.

Esto da la pauta de que legado de Carlos La Mona Jiménez excede ampliamente lo musical. Su influencia se refleja en nuevas generaciones de artistas, en la expansión del cuarteto más allá de Córdoba y, por supuesto, en su reconocimiento como patrimonio cultural. En 2022, la Legislatura cordobesa lo declaró Personalidad Ilustre, y su historia fue retratada en una enorme cantidad de documentales y series que acercaron su figura a públicos más jóvenes.

Hoy, 75 años después de su nacimiento, La Mona sigue vigente. Con el mismo espíritu festivo y provocador, continúa llenando escenarios y reafirmando un legado que ya es parte fundamental de la cultura popular argentina. Apenas pasadas las primeras horas del domingo, el artista festejó acompañado de sus fanáticos y la gran familia del cuarteto en el marco del Festival Bum Bum, recital que lleva su nombre y que lo tuvo como artista principal.