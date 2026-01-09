Incendios fuera de control en Chubut: ofrecen 50 millones de pesos como recompensa para quien brinde datos Hasta el momento el fuego consumió más de 2.000 hectáreas entre Epuyén y El Hoyo. Las autoridades creen que el incendio comenzó de manera intencional ante la detección de presencia de un combustible en la zona. Por + Seguir en







El fuego generó un corte en la Ruta 40.

El fuego consumió más de 2.000 hectáreas en Chubut y no da tregua, los bomberos y brigadistas trabajan desde hace cuatro días sin descanso para poder frenar el avance de las llamas. El gobierno provincial anunció una recompensa de 50 millones de pesos para aquellos que brinden datos sobre las personas involucradas en el inicio del fuego.

Desde el Servicio Provincial del Manejo del Fuego, informaron que "se encuentra activo el incendio detectado el lunes 5/01 en Puerto Patriada, El Hoyo. Persistirá un escenario de riesgo elevado por la ocurrencia y propagación de incendios forestales que podrían mantenerse muy activos durante la noche".

Las condiciones meteorológicas beneficiaron la propagación del fuego "se pudo trabajar y realizar lo planificado en la reunión operativa del día anterior. Los medios aéreos no pudieron operar en horas de la mañana por escasa visibilidad. Por el aumento en la intensidad del viento y las rotaciones, se registró rápida propagación, reactivación de varios sectores con alta intensidad y conflagraciones. Todo esto favorecido por la disponibilidad de combustible vegetal y fuertes pendientes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GreenpeaceArg/status/2009642363480658058&partner=&hide_thread=false Incendio forestal activo en Chubut



El incendio se inició en una plantación de pinos exóticos en Puerto Patriada (El Hoyo) y avanza peligrosamente hacia Epuyén y El Maitén.



Ya se perdieron más de 2.500 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones y viviendas. Hay casas… pic.twitter.com/1jtlb0Sgfv — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) January 9, 2026 En el área afectada trabajan miembros de Secretaría de Bosques, Municipalidad de El Hoyo, Municipalidad de Epuyén, Subs Prot Ciudadana Chubut, APSV, Delegación Forestal El Hoyo, Protección Civil Municipal de El Hoyo, Pesca Continental, Reg Pat del SNMF-AFE, Policía de la provincia y Gendarmería.

Sobre la recompensa, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres aseguró en diálogo con el medio El Diario: "Vamos a dar una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos precisos y contundentes que permitan identificar y capturar a los responsables de este último foco ígneo".