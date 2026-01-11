A pocos kilómetros de Villa Carlos Paz y rodeada de sierras y arroyos, este pueblo combina el encanto serrano con un entorno natural.

Ubicada en el corazón del Valle de Punilla, Estancia Vieja es una localidad cordobesa que se presenta como una opción ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y cercanía con los principales destinos turísticos de la región . A pocos kilómetros de Villa Carlos Paz y rodeada de sierras y arroyos , este pueblo combina el encanto serrano con un entorno natural que invita al descanso y al contacto con el paisaje.

Entre sus principales atractivos se destacan los balnearios naturales sobre el arroyo Los Chorrillos, con ollas y cascadas que se convierten en puntos de encuentro durante el verano. Además, Estancia Vieja ofrece senderos para caminatas, recorridos en bicicleta y accesos a miradores naturales desde donde se obtienen vistas privilegiadas del Valle de Punilla. Su ubicación estratégica permite, también, realizar excursiones cortas hacia localidades cercanas como Tanti, Icho Cruz o la propia Carlos Paz.

La propuesta turística se completa con actividades al aire libre y espacios pensados para toda la familia, en un ambiente más relajado y menos concurrido que otros centros del valle . Camping, áreas recreativas y una oferta gastronómica sencilla pero auténtica acompañan la experiencia, haciendo de Estancia Vieja un destino atractivo para quienes desean disfrutar de Córdoba desde una perspectiva más calma y natural.

Estancia Vieja es una localidad situada en el departamento Punilla de la provincia de Córdoba , Argentina. Se encuentra muy cerca de Villa Carlos Paz , siendo un lugar tranquilo e ideal para disfrutar de la naturaleza y el río Los Chorrillos .

Entre los principales atractivos turísticos de Estancia Vieja se encuentran el imponente paisaje serrano –desde donde se aprecia el cordón montañoso de las Altas Cumbres en su totalidad– y el monumento al Indio Bamba .

El poblado se encuentra custodiado por la presencia del enorme macizo Los Gigantes, que se ha transformado en uno de los centros de escalada en roca y turismo de aventura más destacados de la Argentina. Por la presencia de rocas calizas, el macizo Los Gigantes suele verse desde el paraje Estancia Vieja con colores blancuzcos. Durante el invierno el color es directamente blanco, por la precipitación de nieve en sus cimas.

También se puede disfrutar del río Los Chorrillos en sus balnearios como El Vado y Piedra Ballena, ideal para un día de playa y relax, visitar el Pozo de las Tortugas, conocer el Museo Numba Charaba (gratuito) para ver vestigios aborígenes, y aprender sobre su historia jesuítica.

Estancia Vieja-Cordoba

También hay una fábrica de alfajores, monumentos históricos como el del poema "El Indio Bamba", y puedes disfrutar de la naturaleza local, todo con acceso gratuito a zonas como la cantera y algunos balnearios.

Cómo llegar a Estancia Vieja

Para llegar a Estancia Vieja desde Córdoba Capital en auto, hay que tomar la Autopista Córdoba-Carlos Paz (Ruta Nacional 20) hacia el oeste, que luego se convierte en la Ruta Nacional 38; seguir por la Ruta 38 hasta llegar a Villa Carlos Paz, y desde allí, continuar unos minutos por la misma Ruta 38 hacia el norte (dirección Bialet Massé/Santa María de Punilla) hasta encontrar la entrada a Estancia Vieja, idealmente usando un GPS para la ubicación exacta.

Para llegar a Estancia Vieja desde Córdoba Capital en colectivo, se debe tomar un servicio interurbano desde la Terminal de Ómnibus (como Empresa Follow, que va a Cabalango, cerca de allí) o un servicio de la ciudad (líneas 11, 19, 72, 74, 80, 82, si pasan cerca) y bajarte en la parada más cercana.

Para llegar a Estancia Vieja desde Buenos Aires en avión, hay que volar desde Aeroparque o Ezeiza a Córdoba, un vuelo directo de aproximadamente 1.30 a 1.5 horas con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Flybondi o JetSMART, y luego tomar un taxi, transfer o remís desde el Aeropuerto de Córdoba hasta Estancia Vieja.