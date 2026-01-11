Todo sobre Jordania, el rival inesperado de la Selección argentina que hará historia en el Mundial 2026

La Selección asiática será uno de los cuatro países debutantes en la máxima competencia y participará en el Grupo J junto a la Albiceleste, Argelia y Austria. Conocé la historia de Al-Nashama (“Los Bravos”), un equipo que llegó a la cita mundialista sin los petrodólares ni los recursos naturales de sus vecinos árabes y ya fue finalista de la Copa Asiática 2024 y la Copa Árabe 2025.

El 11 titular de Jordania sin Yazan Al-Naimat ni Mousa Al Tarami, dos de las figuras del equipo.

Jordania será uno de los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 y protagonizará un hecho histórico : disputará por primera vez una Copa del Mundo. El equipo asiático, a priori el más accesible del Grupo J, será el tercer rival de la Albiceleste en el impactante AT&T Stadium de Texas, con un plantel con experiencia, figuras emergentes y un entrenador marroquí como Jamal Sellami , que supo amalgamar su liderazgo con el talento de sus jugadores. Conocé la historia de Al-Nashama (“Los Bravos”), un equipo que llegó a la cita mundialista sin los petrodólares ni los recursos naturales de sus vecinos árabes y ya fue finalista de la Copa Asiática 2024 y la Copa Árabe 2025.

El equipo de Jordania llega tras disputar una Copa Árabe de ensueño, con cinco partidos invictos y una final trunca, que perdió frente a Marruecos por 3-2. Sin embargo, en la previa del torneo, su entrenador Sellami tenía las horas contadas tras ganar tan sólo un partido (Republica Dominicana), de los últimos 7 amistosos, con derrotas ante Bolivia, Albania y Túnez.

Con un plantel que promedia una edad de 28,4 años, los jordanos consiguieron el boleto directo a la Copa del Mundo tras terminar segundos en el Grupo B de la tercera ronda del proceso clasificatorio con 16 puntos. "El grupo es fuerte, pero creo que tenemos nuestras posibilidades. Competir contra Argentina y un jugador como Messi es algo extraordinario, pero en el fútbol siempre hay sorpresas. Al fin y al cabo, Arabia Saudita venció a Argentina en el último Mundial” , expresó Jamal Sellami, el DT.

Antes de cumplir su sueño de jugar un Mundial, Jordania acarició la utopía de jugar una Copa del Mundo en las Eliminatorias de Brasil 2014. El 13 de noviembre de 2013, Los Bravos iban a sufrir una de las peores derrotas de su historia en el Repechaje frente a Uruguay en la capital de Amán: en el partido de ida, cayeron por 5-0 frente a jugadores de la talla de Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán.

La derrota fue un escándalo mayúsculo , a tal punto que varios integrantes de la plantilla de Jordania decidieron "no perder" el tiempo y avisaron al entrenador que no iban a viajar a Montevideo para el partido de vuelta. En el Centenario, empató 0-0 y así se esfumó la primera chance cercana a jugar un Mundial. La experiencia fue un punto de inflexión para el fútbol jordano que hoy se encuentra dentro de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 .

A pesar de que la Selección de Futbol Jordania comenzó su camino en las clasificatorias rumbo a México 1986, y durante décadas no logró acercarse a la clasificación hasta este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Futbol (AFC), a través del nuevo formato ampliado que otorgó ocho plazas directas a la cita mundialista, comenzó en la segunda ronda, donde Jordania fue superior frente a rivales como Pakistán y Taiwán.

El partido clave llegó el 5 de junio de 2025: Jordania venció 3-0 a Omán con un hat-trick de Ali Olwan. Ese resultado le dio los puntos necesarios para asegurar una de las plazas directas y, con ello, escribir un capítulo histórico en su futbol.

jordania mundial El festejo de Jordania tras la clasificación al Mundial 2026.

Samar Nassar, la arquitecta del sueño jordano

La clasificación de la Selección de Jordania se convirtió en un hito en la historia del país árabe y su realización tiene nombre y apellido: Samar Nassar. La exnadadora olímpica es la actual Secretaria General de la Asociación Jordana de Fútbol y el alma mater del cambio radical del país asiático para sacar el primer boleto en su historia a la Copa del Mundo.

Elegida por FIFA como miembro del Comité de Asociaciones para el próximo período entre 2025 y 2029, en reconocimiento a su experiencia, Nassar acumula más de 20 años de experiencia en el ámbito deportivo, aunque sus primeros pasos estuvieron alejados del fútbol. Es licenciada en biología molecular y genética, pero construyó su reconocimiento a partir de su recorrido como atleta y dirigente.

Estuvo en Sydney 2000, como la primera mujer en representar a Palestina en la historia de los Juegos Olímpicos y representó luego a Jordania en el 2004. Después de su carrera se dedicó a la gestión deportiva, trabajó en el Comité Olímpico Jordano y organizó también otros eventos deportivos internacionales. De ahí dio el salto al fútbol.

Samar Nassar Samar Nassar, exnadadora olímpica, tiene 47 años.

Durante ese período, su gestión futbolística fue determinante para el desarrollo del deporte en el país. Bajo su conducción, el fútbol femenino logró la clasificación al Mundial Sub 17, mientras que la selección mayor masculina alcanzó el subcampeonato en la Copa Asiática y obtuvo el histórico boleto al Mundial 2026.

"Se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo de esa magnitud en una Federación de Medio Oriente. Su trabajo quizás no genere grandes titulares ni tampoco da conferencias de prensa después de los partidos, pero es la persona que armó toda la estructura administrativa que hizo posible todo lo demás. Se convirtió en quien gestiona el día a día del fútbol jordano, una arquitecta en las sombras", así la describió el periodista deportivo Nahuel Lanzón, especialista en fútbol de Medio Oriente.

"Ella profesionalizó mucho la gestión interna, consiguió financiamiento de la FIFA para varios proyectos, y ahora incluso le asignaron la tarea de llevar a cabo la profesionalización de la liga a un nuevo nivel. Es decir, conseguir más sponsors, más financiamiento para los clubes, más desarrollo en juveniles y fútbol femenino", expresó el periodista en su canal AlterFútbol sobre Nasar, quien fue clave para elegir a los dos técnicos que depositaron a Jordania en el Mundial: Hussein Ammouta y Jamal Sellami.

Jamal Sellami Nassar Samar Nassar presenta al entrenador marroquí Jamal Sellami, a mediados del 2024.

Un argentino suelto en Jordania: la historia trágica de Ricardo Carugati

La joven Selección de Jordania llegó a ser dirigida por un argentino en 2000: se trata de Ricardo Luis Carugati. La historia de un aventurero, que nació el primer de enero de 1957 y vivió y murió por la pelota, en un ambiente hostil donde el fútbol era un escape al horror de la guerra.

Carugati inició su carrera como arquero en las Inferiores de Argentinos Juniors y All Boys, donde se formó; mientras recién pudo debutar en Primera en Guaraní de Entre Ríos. Fanático de Racing, enseguida entendió que dentro del campo de juego, su nivel no alcanzaba para la elite del fútbol argentino.

En 1994, en Ituzaingó, culminó el curso de técnico e hizo sus primeros pasos en las Divisiones Inferiores de Deportivo Merlo a los 37 años. Sin embargo, la vida le tenía una historia mucho más grande: el 28 de Febrero de 1997, Carugati ganó un concurso de los Cascos Blancos que le permitió viajar a Palestina como miembro de una misión de las Naciones Unidas.

Su tarea profesional, allí, consistía en armar el primer representativo nacional de fútbol y fomentar su práctica. Su tarea personal, mantener el recuerdo vivo de su hija, fallecida a los 3 años. Aunque la Asociación Palestina de Fútbol existía desde 1952, fue recién en 1998 que logró el reconocimiento de la FIFA, poco después de que se estableciera la Autoridad Nacional Palestina y gracias al gran laburo de Carugati.

ricardo carugati jordania

Los dirigidos por Carugati comenzaron a competir, a pesar de que Ricardo no hablaba árabe, y se quedaron con la medalla de bronce en el certamen de fútbol de los Juegos Panarábicos, luego de caer en la semifinal contra el local, Jordania, quien iba a terminar como campeón del torneo. Al año siguiente, cuando el camino de Palestina ya estaba allanado para seguir en las competencias internacionales, la vida le abrió una nueva puerta a Carugati: la Selección de Jordania.

Asumió en abril de 2000 como director técnico de Jordania, y cuando se disponía a arrancar la aventura de las Eliminatorias al Mundial de Japón-Corea 2002, murió el 7 de febrero de 2001, cuando asistía a un congreso de la FIFA en Zurich, a raíz de una falla cardíaca.

Las figuras de Jordania: del “Messi jordano” a la lesión que golpeó al plantel antes del Mundial 2026

Mousa Al-Tamari: la revista Forbes lo incluyó entre las 30 figuras deportivas más influyentes de Medio Oriente. No es casualidad que lo llamen "El Messi jordano", su aparición en la Selección marcó un antes y un después en la historia del equipo asiático.

Consagrado como el primer jordano en jugar un partido de Champions League, con el Apoel de Chipre, Tamari es un extremo habilidoso, líder natural y dueño de un talento originario a orillas del Mar Muerto. El delantero, de 28 años, es señalado por la prensa internacional como el gran atractivo del equipo asiático.

El apodo nació en Europa, durante su etapa en Chipre, y se consolidó con el paso de los años. La comparación obedece al estilo de juego de Al-Tamari: bajo, veloz, encarador, con un control corto que le permite salir hacia ambos perfiles y romper defensas en espacios reducidos.

Mousa-Al-Tamari Al-Tamari la rompe en el Rennes de Francia, en la Ligue 1.

Si bien Al-Tamari ha expresado que no le agrada la comparación, su talento es innegable. Inició su carrera en su país natal en el Shabab Al-Ordon Club, para luego dar el salto a Europa con el APOEL de Nicosia en 2018. Tras ser campeón y elegido el mejor jugador del torneo en Chipre, se trasladó al Oud-Heverlee Leuven de la Primera División de Bélgica, antes de llegar a la Ligue 1 francesa, primero con el Montpellier H. S. C. y luego, en febrero de 2025, al Stade Rennes.

Al conocerse los cruces, Mousa Al-Tamari, delantero del Stade Rennes y principal figura de los “Nashama”, expresó en redes sociales su entusiasmo: “¡Mucho ánimo, si Dios quiere! Tenemos que trabajar duro”. Su trayecto en eliminatorias asiáticas lo muestran como un jugador influyente con 7 goles en 15 partidos disputados en el camino al Mundial. Con su presencia en una de las cinco grandes ligas de Europa, Al-Tamari fue la principal esperanza de Jordania para lograr la clasificación.

Yazan Al-Naimat: uno de las figuras de la Selección de Jordania depende de un milagro para llegar al Mundial 2026. Durante los cuartos de final de la Copa Árabe, en el partido contra Irak el pasado 12 de diciembre, el delantero enganchó en el área y se lesionó feo. Debió ser intervenido quirúrgicamente por una rotura de ligamento anterior en su rodilla derecha en un golpazo para todo el plantel jordano.

Yazan Al Naimat lesion Yazan Al-Naimat dependerá de un milagro para llegar al Mundial 2026.

A menos de seis meses del inicio de la Copa del Mundo, es muy poco probable que el futbolista llegue en condiciones de disputar el torneo. El entrenador marroquí Jamal Sellami no pudo contener las lágrimas al referirse a la lesión de Al Naimat. “Estas no son lágrimas de alegría. Una victoria y una clasificación no tienen el mismo sabor con la lesión de Yazan. Nos deja una gran pérdida. Si Dios quiere, el próximo partido será mejor”, precisó entre lágrimas.

El jugador de 26 años no sólo es una de las figuras de su equipo qatarí Al-Arabi SC, sino también uno de los referentes de su Selección. Hacedor de golazos en su colección, tuvo su consagración en la Copa Asiática de la FIFA 2024, donde Jordania sorprendió al mundo por primera vez y llegó a la final.

Ali Olwan: héroe de Jordania al convertir los 3 goles frente a Omán que permitió clasificar a la Selección asiática a la Copa del Mundo 2026, el delantero del club iraquí Al Karma SC ya es titular indiscutido en el equipo de Jamal Sellami. Para despejar dudas de su gran momento, Ali Olwan la rompió en la última Copa Árabe de la FIFA 2025 en Catar, donde Jordania sorprendió al mundo al llegar a la final, y perder por 3-2 frente a Marruecos.

El punta de 25 años recibió la Bota de Oro, a manos del Príncipe Heredero Hussein de Jordania y se encamina para ser una de las piezas claves del equipo en el Mundial 2026. Con la lesión de Al-Naimat, el jugador jordano suele jugar por todo el frente de ataque.

Ali Olwan El Príncipe Heredero Hussein de Jordania junto a Ali Olwan, Bota de Oro de la Copa Árabe de la FIFA 2025 en Catar.

Odeh Al-Fakhouri: el delantero de 20 años es la máxima promesa jordana y ya fue convocado por el entrenador Jamal Sellami para la Selección mayor. Figura de la Sub-20 en la Copa Asiática de la categoría, disputa la Copa Árabe para la Sub-23 en un gran nivel. Con 4 goles en 9 partidos en la Liga jordana, es titular indiscutido en el Al Hussein Irbid, que marcha 3º en la tabla de posiciones y uno de los jugadores con mayores expectativas para ser vendido al exterior.

Al-Fakhouri es uno de los jugadores jordanos más talentosos. Extremo habilidoso que puede jugar tanto por derecha como por izquierda a pierna cambiada, fue clave en la fase de clasificación de la Selección Sub-23, donde el equipo marcó 19 goles en 3 partidos.

odeh-al-fakhoury-6747-270 Al-Fakhouri mide 1,80m y es una de los "wonderkids" de Jordania.

