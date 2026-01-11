La participación de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity dejó muchos escándalos a la vista, pero también detrás de cámara. Ya que, el periodista Adrián Pallares reveló que se generaron internas entre los participantes y sorprendió al dar los nombres.
A pesar de que no estuvo en muchas jornadas, dio que hablar porque no solo ocupó su rol de participante y cocinó, sino que también le marcó mucho sus problemas mediáticos al resto de los participantes. Enfrentó a Wanda Nara, La Joaqui y a Ian Lucas para consultarles rumores sobre el último tiempo.
A Ian Lucas le preguntó si estaba en pareja con Evangelina Anderson, ya que era uno de los rumores más fuertes. Luego, contó que pidió un camarín y eso le generó enojo a La Joaqui. Por último, a Wanda le consultó respecto a su relación con Mauro Icardi y Maxi López.
Ante esto, el periodista Pallares contó lo que no se vio: “La Reini fue la vocera de todos cuando dijo ‘no la vamos a sumar al grupo de Whatsapp porque armó un montón de quilombos entre nosotros’. Después el Turco Husaín dijo que no quería padecerla en el programa".
"Ella estuvo en vivo y nadie le dijo nada pero por detrás dijeron de todo, nadie se lo dijo en la cara. La Joaqui le negó en la cara haberse peleado con Wanda y acto seguido quedó claro que había un arreglo entre Wanda, la Joaqui y Roccasalvo", agregó.