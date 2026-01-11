Escándalo en MasterChef Celebrity: revelaron qué pasó detrás de cámara tras la participación de Yanina Latorre La presencia de la conductora en el ciclo de cocina hizo que se generen internas entre los participantes. ¿Todo mal? + Seguir en







Yanina Latorre fue reemplazo de Maxi López. Redes sociales

La participación de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity dejó muchos escándalos a la vista, pero también detrás de cámara. Ya que, el periodista Adrián Pallares reveló que se generaron internas entre los participantes y sorprendió al dar los nombres.

A pesar de que no estuvo en muchas jornadas, dio que hablar porque no solo ocupó su rol de participante y cocinó, sino que también le marcó mucho sus problemas mediáticos al resto de los participantes. Enfrentó a Wanda Nara, La Joaqui y a Ian Lucas para consultarles rumores sobre el último tiempo.

A Ian Lucas le preguntó si estaba en pareja con Evangelina Anderson, ya que era uno de los rumores más fuertes. Luego, contó que pidió un camarín y eso le generó enojo a La Joaqui. Por último, a Wanda le consultó respecto a su relación con Mauro Icardi y Maxi López.

Ante esto, el periodista Pallares contó lo que no se vio: “La Reini fue la vocera de todos cuando dijo ‘no la vamos a sumar al grupo de Whatsapp porque armó un montón de quilombos entre nosotros’. Después el Turco Husaín dijo que no quería padecerla en el programa".

"Ella estuvo en vivo y nadie le dijo nada pero por detrás dijeron de todo, nadie se lo dijo en la cara. La Joaqui le negó en la cara haberse peleado con Wanda y acto seguido quedó claro que había un arreglo entre Wanda, la Joaqui y Roccasalvo", agregó.