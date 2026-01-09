9 de enero de 2026 Inicio
Estados Unidos incautó un petrolero venezolano que partió sin aprobación

Así lo confirmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del acuerdo energético “histórico” con Venezuela para comercializar petróleo tras la caída del expresidente Nicolás Maduro.

Donald Trump comunicó la noticia en Truth Social.

Donald Trump comunicó la noticia en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que su país incautó un petrolero que había partido de Venezuela sin autorización de Washington, en una operación realizada en coordinación con las autoridades provisionales venezolanas.

Trump aseguró que los cárteles controlan México.
Trump confirmó que EEUU iniciará ataques terrestres contra cárteles de México

El anuncio fue realizado por el líder republicano en la red social Truth Social, donde expresó: “Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las Autoridades Provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación”.

Además, añadió: "Este petrolero está ahora de regreso a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del GRAN Acuerdo Energético, que hemos creado para tales ventas. ¡Gracias por su atención a este asunto!". Según el pronunciamiento, el petróleo no permanecerá bajo control estadounidense, sino que será comercializado bajo un mecanismo previamente establecido por su administración.

Esta situación se desarrolla en el contexto de un acuerdo que había anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que las autoridades provisionales venezolanas, encabezadas ahora por Delcy Rodríguez tras la destitución de Nicolás Maduro, entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos.

El volumen comprometido por Caracas equivale a un periodo estimado de 30 a 50 días de producción petrolera venezolana. Para comparar, el medio señaló que Estados Unidos produce aproximadamente 13,8 millones de barriles diarios.

El "Gran Acuerdo Energético Histórico" con el país caribeño para la comercialización de crudo fue determinado por el Departamento de Energía de EEUU: "Todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos", expresó el organismo norteamericano.

El acuerdo se confirmó luego de que PDVSA comunicara el comienzo de las negociaciones: "Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes".

Por otro lado, tras conocerse el pacto, Trump expresó vía Truth Social que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con el dinero que le ingrese por el acuerdo. Las transacciones incluyen artículos de agricultura, medicina y equipamiento para perfeccionar las instalaciones eléctricas del país caribeño.

"En otras palabras, Venezuela está comprometida a realizar negocios con Estados Unidos como su principal socio comercial. Una sabia decisión, muy buena para el pueblo venezolano y norteamericano", afirmó el mandatario.

