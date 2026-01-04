4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Así quedó Venezuela tras los bombardeos de Estados Unidos

Las fotos satelitales muestran los estragos en varias zonas estratégicas de Caracas tras la operación militar ordenada por Trump.

Por
Uno de los objetivos alcanzados por los bombardeos de EEUU.

Uno de los objetivos alcanzados por los bombardeos de EEUU.

Imágenes satelitales difundidas en las últimas horas muestran cómo quedaron varias zonas estratégicas de Caracas tras la operación militar ordenada por Trump durante la madrugada del sábado, que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Ricardo Montaner habló sobre la situación que se vive en Venezuela.
Te puede interesar:

El mensaje de Ricardo Montaner al pueblo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por C5N (@c5n)

De acuerdo con la confirmación oficial, se bombardearon varios objetivos. Entre ellos estaban Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote.

Las fuertes explosiones, acompañadas de sonidos militares sobrevolando la zona, comenzaron a sentirse alrededor de las 2 de la mañana en horario venezolano, precisamente en Caracas. De acuerdo con lo que escribió el propio Donald Trump en la red social Truth Social, se trató de un ataque "a gran escala" llevado adelante por el ejército estadounidense.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder,el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social. Sin embargo, desde el país bolivariano afirman que Nicolás Maduro y su esposa permanecen desaparecidos.

Los venezolanos capturaron el momento en redes sociales, mostrando helicópteros bombardeos, fuertes impactos y altas columnas de humo que se formaron en el territorio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron la detención de Maduro y exigieron su liberación

Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York.

"Preocupación y rechazo": el comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España por Venezuela

La detención de Nicolás Maduro dio lugar a distintas hipótesis.

"Hubo un traidor": un medio de EEUU apuntó contra la "mesa chica" de Maduro

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, habló sobre el futuro próximo de Venezuela.

El futuro de Venezuela: EEUU pone presión y condiciona su apoyo a los funcionarios actuales

play

C5N rumbo a Venezuela, para cubrir minuto a minuto la noticia que tiene en vilo al mundo

Miles de venezolanos se convocaron el sábado 3 en el Obelisco tras la detención de Nicolás Maduro

Corina Machado convocó a marchas en Latinoamérica, otra vez con epicentro en el Obelisco

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras.
play

Parar ver en familia: Madagascar llegó a Netflix y la primera historia de nuestros animales preferidos sigue entre lo más visto

Netflix comenzó el 2026 con varios estrenos programados para el mes de enero y una de las producciones que llegó a la plataforma de streaming dentro de solo unos días es Mi novio coreano. 
play

De qué se trata Mi novio coreano, el reality que llegó a Netflix y es cada vez más visto por su insólita propuestaomo encontrarlo

Speed hizo un desafío de velocidad con el animal que lo rasguñó en la previa del inicio de la competencia

Tremendo susto: un reconocido streamer quiso hacer un desafío en redes y fue atacado por un guepardo

play

C5N rumbo a Venezuela, para cubrir minuto a minuto la noticia que tiene en vilo al mundo

La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. 
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas

Jeff goldblum interpreta a Zeus en esta serie de Netflix. 
play

Estuvo en el top 10 de Netflix durante mucho tiempo en 2025 y sigue siendo muy vista a pesar del paso del tiempo

últimas noticias

play
Netflix comenzó el 2026 con varios estrenos programados para el mes de enero y una de las producciones que llegó a la plataforma de streaming dentro de solo unos días es Mi novio coreano. 

De qué se trata Mi novio coreano, el reality que llegó a Netflix y es cada vez más visto por su insólita propuestaomo encontrarlo

Hace 5 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras.

Parar ver en familia: Madagascar llegó a Netflix y la primera historia de nuestros animales preferidos sigue entre lo más visto

Hace 5 minutos
Los neumáticos reciben una atención especial por su impacto directo en la seguridad del vehículo.

Por este detalle en los neumáticos pueden rechazarte la VTV: cómo identificarlo antes de hacer el trámite en 2026

Hace 6 minutos
Ricardo Montaner habló sobre la situación que se vive en Venezuela.

El mensaje de Ricardo Montaner al pueblo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

Hace 49 minutos
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron la detención de Maduro y exigieron su liberación

Hace 1 hora