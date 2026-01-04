Así quedó Venezuela tras los bombardeos de Estados Unidos Las fotos satelitales muestran los estragos en varias zonas estratégicas de Caracas tras la operación militar ordenada por Trump. Por + Seguir en







Uno de los objetivos alcanzados por los bombardeos de EEUU.

Imágenes satelitales difundidas en las últimas horas muestran cómo quedaron varias zonas estratégicas de Caracas tras la operación militar ordenada por Trump durante la madrugada del sábado, que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n) De acuerdo con la confirmación oficial, se bombardearon varios objetivos. Entre ellos estaban Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote.

Las fuertes explosiones, acompañadas de sonidos militares sobrevolando la zona, comenzaron a sentirse alrededor de las 2 de la mañana en horario venezolano, precisamente en Caracas. De acuerdo con lo que escribió el propio Donald Trump en la red social Truth Social, se trató de un ataque "a gran escala" llevado adelante por el ejército estadounidense.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder,el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social. Sin embargo, desde el país bolivariano afirman que Nicolás Maduro y su esposa permanecen desaparecidos.