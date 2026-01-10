De Jairo a DJ Fer Palacio: así fue la primera noche del festival de Doma y Folclore de Jesús María Con una noche de retraso por las condiciones climáticas, y ante una multitud, se celebró el inicio de la edición número 60 en el Anfiteatro José Hernández. Hubo cuarteto, fuegos artificiales y el debut de la jineteada. + Seguir en







El Festival de Doma y Folclore de Jesús María tuvo su esperada apertura. Canal 26

El Anfiteatro José Hernández de Jesús María inauguró este viernes la edición número 60 del Festival Nacional de la Doma y el Folklore ante una multitud. Más de 23 mil espectadores colmaron las gradas tras el cese de una lluvia repentina que amenazó el inicio de la jornada. La ceremonia oficial, que se atrasó una noche por las condiciones climáticas, marcó el comienzo de diez noches de música y tradición popular en la provincia de Córdoba.

Uno de los momentos de mayor emoción ocurrió con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Jairo. El artista cordobés brindó una versión solemne que recibió una ovación unánime de los presentes. Tal como informó Noticiero Doce, esta participación fue el eje central de la apertura institucional.

Jairo Instagram: @festivaljesusmariaoficial La actividad comenzó horas antes con el Desfile Unión de los Pueblos desde el vecino pueblo de Colonia Caroya. Decenas de jinetes y carrozas participaron de esta cabalgata tradicional que concluyó con el ingreso al predio del festival. El recorrido reunió a diversas agrupaciones gauchas, entre banderas argentinas, boinas y ponchos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Festival de Doma y Folklore (@festivaljesusmariaoficial) Luego, un show de fuegos artificiales iluminó el cielo mientras un grupo de acróbatas recorrió el campo. Los animadores lanzaron las primeras arengas para dar paso a la primera jineteada sobre el césped. La atmósfera festiva que caracteriza al evento se empezó a sentir en cada rincón del anfiteatro.

Los 4 de Córdoba fueron los primeros en subir al escenario musical y sorprendieron a la audiencia al invitar al Negro Videla y al Toro Quevedo. El cuarteto se apoderó de la noche con clásicos como En septiembre fuiste mía. Los asistentes, con sus características conservadoras cargadas con bebidas y hielo, se sumaron al baile en las tribunas con el ritmo de clásicos del cuarteto.

Destino San Javier honró su legado familiar con un repertorio lleno de potencia y armonía vocal. El trío interpretó la canción emblema de la Doma y el Folklore, Jesús María Cantará, bajo el aplauso y la emoción de todo el público. La grilla incluyó también la cumbia de Los Palmeras y el cuarteto contemporáneo de Q’Lokura para elevar la energía del encuentro. El cierre quedó a cargo del DJ Fer Palacio, quien transformó el campo en una pista de baile masiva. El festival festeja sus seis décadas de vida con una convocatoria que rozó los 25 mil asistentes. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Festival de Doma y Folklore (@festivaljesusmariaoficial)