11 de octubre de 2026 Inicio
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Otra impactante inundación en Nepal: al menos 5 desaparecidos y 40 viviendas destrozadas

Una riada en un río dañó varios puentes en el distrito de Gorkha. Las autoridades desplegaron operativos de rescate con helicópteros para hallar a los afectados.

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El hecho ocurrió en Nepal.

El hecho ocurrió en Nepal.

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Al menos cinco personas permanecen desaparecidas en Nepal debido a la crecida repentina de un río que también destrozó cerca de 40 viviendas y varios puentes. La corriente, que ocurrió después de que se registraran inundaciones en agosto, se produjo en las localidades de Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola, ubicadas en el distrito de Gorkha.

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La crecida se registró a las 5:55 cuando los sistemas de monitoreo técnico detectaron una elevación crítica del nivel del río de 8,4 metros. El repentino golpe de agua impactó sobre los poblados de Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola, donde la fuerza de la corriente destruyó viviendas y colapsó infraestructuras clave, entre ellas varios puentes de la zona.

En tal sentido, las autoridades declararon los protocolos de emergencia para asistir a las áreas afectadas y mitigar posibles nuevos riesgos. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres desplegó rescates con helicópteros para localizar a personas con las que se había perdido contacto y evacuar a las familias atrapadas en los puntos de mayor vulnerabilidad.

El hecho ocurrió en Nepal.

El hecho ocurrió en Nepal.

En tanto, los socorristas asistieron a 82 personas, entre ellas nueve extranjeros, mientras que no se registraron muertos. Las autoridades del municipio rural de Chumanubri informaron que la amenaza disminuyó y que el caudal se estabilizó. Además, buscan hallar y socorrer a la población afectada.

Por lo pronto, los especialistas descartaron que el fenómeno haya sido provocado por tormentas en la zona, ya que las primeras hipótesis apuntan a un colapso geológico generado un desprendimiento de tierra habría bloqueado de forma temporal uno de los afluentes del río a la altura de Tumje.

El recuerdo de las últimas inundaciones en Nepal durante agosto

Las autoridades de Nepal informaron que se registraron al menos 1.450 muertos por las riadas, los deslizamientos de tierra y las inundaciones ocurridos el 26 de agosto, mientras los equipos de rescate continuaban las búsquedas bajo condiciones extremadamente difíciles debido a las lluvias y los corrimientos de tierra.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que más de 5.700 personas permanecían desaparecidas, de las cuales más de 600 eran extranjeras, mientras que cientos de familias quedaron sin hogar y varias grandes centrales hidroeléctricas resultaron dañadas, además de rutas, puentes y edificios complejamente destruidos.

En tal sentido, las autoridades tomaron cerca de 1.300 muestras de ADN de restos y unas 2.000 de familiares con el objetivo de avanzar en la identificación de las víctimas, con la colaboración de especialistas forenses de India, Corea del Sur, China y Singapur.

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