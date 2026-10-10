10 de octubre de 2026 Inicio
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El día después de la crecida del río Uruguay en Concordia: el agua no cede y evacuaron a seis familias

C5N recorrió la zona baja de la ciudad entrerriana, afectada por las fuertes lluvias y el desborde del cauce fluvial, que llegó a casas y provocó la inundación de varios espacios públicos.

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El agua llegó a subir hasta 11 metros. 

El agua llegó a subir hasta 11 metros. 

Crece la preocupación el Concordia, Entre Ríos, por la crecida del río Uruguay que provocó graves inundaciones en hogares y varios espacios públicos. C5N recorrió la zona baja de la ciudad del Litoral, la cual comenzó a recibir los primeros consecuencias del fenómeno climático de El Niño. A primera hora del sábado, el agua no cede y ya se produjo la evacuación de seis familias.

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Desde el lugar de los hechos, la periodista Lucila Entin informó en el programa Argentina en Vivo sobre la dramática situación que viven los vecinos: "El espacio público está todo pasado por agua. Una plaza, canchita de futbol, arcos, todo. Estamos en la zona baja de Concordia, en la calle Maipú, un lugar donde siempre que empieza a crecer el río Uruguay es la primera que se desborda".

A posterior, detalló que el agua comenzó a ingresar a las primeras casas producto del desborde del cauce fluvial y se asistieron a seis grupos familiares: "Dos se fueron a viviendas de familiares y cuatro se trasladaron a un galpón de la exBagley, destinado a recibir a los distintos evacuados".

La situación en Concordia sigue siendo dramática debido a que el agua, que llegó a tener una suba de 12 metros, no cede y generó destrozos de mobiliarios e inundaciones de patios. Lo que más preocupa, advirtió Entin, es que "esto en el corto plazo no va a aliviarse. Todo lo contrario. La crecida va ir en aumento".

Proyecciones a mediano plazo y el impacto de "El Niño"

Las estimaciones oficiales prevén que el nivel del río continúe en ascenso. Diego Sauré Secretario de Salud y Coordinador Operativo del Comité Operativo de Emergencia (COE) de la Municipalidad, habia advertido el viernes a C5N que, de alcanzar los 12,50 metros en los días subsiguientes, la cifra de evacuados ascendería a cerca de 300 personas. Sin embargo, fijó la mayor preocupación en un número determinado: "El punto crítico nuestro acá en Concordia serían casi los 14 metros, porque ahí sí es exponencial la cantidad de población afectada".

El funcionario encuadró el panorama dentro del fenómeno climático de El Niño, citando advertencias previas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sobre la severidad del evento. A su vez, remarcó que la contingencia no se resolverá en forma inmediata, anticipando que el proceso podría extenderse entre cuatro y cinco meses, alternando picos y mesetas en el nivel de las aguas.

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