Yanina Latorre analizó el furioso descargo del exfutbolista por ser vinculado con la hija de Ricardo Fort y deslizó que los rumores de romance habrían generado un conflicto matrimonial.

Tras ser vinculado sentimentalmente con Marta Fort, Pablo Migliore salió con los tapones de punta y lanzó un duro descargo contra la prensa. El exfutbolista aseguró que su familia es la principal perjudicada por las versiones que trascendieron en los últimos días y afirmó que son falsas. Como era de esperarse, Yanina Latorre opinó al respecto y fue contundente.

Fue compañera de Yanina Latorre y la acusó de hostigamiento: "No me vengas a tratar de resentida"

A través de sus redes sociales, Migliore decidió romper el silencio y apuntó sin filtros contra los programas de espectáculos. En ese sentido, reconoció que su percepción sobre el mundo mediático cambió por completo desde que comenzó a vivirlo en carne propia. "Cuando estaba en mi casa y veía los programas de espectáculos y chimentos, que cubren noticias de famosos, primicias, móviles en vivo y debates de panelistas, les creía", comenzó.

Sin embargo, lejos de mantener aquella postura, lanzó una filosa crítica contra quienes se dedican a hablar de la vida de los famosos. "Me doy cuenta de que muchas veces lo único que les interesa es el puterío y la fama", disparó.

Además, cuestionó la facilidad con la que se instalan rumores sin tener en cuenta las consecuencias que pueden generar. "No les importa lo que dicen, cómo lo dicen ni a quién perjudican, porque siempre hay alguien dispuesto a instalar una duda, aunque no tenga ningún fundamento", sentenció.

A modo de cierre, dejó una reflexión sobre la exposición mediática: "Una cosa es mirar desde afuera y otra muy distinta es vivirlo desde adentro".

Yanina Latorre analizó el descargo de Pablo Migliore y lanzó una picante teoría

Tras escuchar las declaraciones del exfutbolista, Yanina Latorre puso en duda los motivos detrás de su enojo. "Él no tendría que enojarse tanto. Eso me da la pauta de que la mujer un poquito se enojó; si no, no hacés el descargo", sostuvo.

En ese contexto, la conductora de SQP deslizó una teoría sobre lo que podría haber ocurrido en la intimidad de la pareja. "Yo se lo dije a él, entró al mundo Wanda. Salió la primera vez y lo vincularon con La China (Ansa), por segunda vez con Marta. La mujer se debe haber calentado y le debe haber dicho que no salga más".

Yanina Latorre.

Lejos de quedarse ahí, Yanina cuestionó la actitud de Migliore y le hizo una advertencia sobre las consecuencias de su exposición mediática. "Pablo, si vas al boliche y la abrazás a Martita, aunque sea en buena onda, puede pasar que lo digan. Acá el que se enoja, pierde", lanzó.

Finalmente, la conductora insistió en su teoría sobre un posible conflicto matrimonial: "Cuando te enojás tanto, hay un dejo de algo… Creo que la mujer se calentó y él no lo supo manejar".