Conmoción en Formosa: un futbolista murió por un rayo en pleno entrenamiento y otro está grave La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, mientras que su compañero Juan Romero permanece internado con pronóstico reservado. Por Agregar C5N en









El joven falleció luego de permanecer internado en el Hospital Central de Formosa. Redes sociales

El futbolista Iván Miers, de 34 años, falleció tras ser alcanzado por un rayo en Formosa mientras realizaba un entrenamiento previo a un partido amistoso. Otro compañero, identificado como Juan Romero, resultó herido y permanece internado con pronóstico reservado.

El trágico hecho ocurrió este viernes en el Club Sportivo Patria, en la capital provincial, luego del impacto de la descarga eléctrica sobre el cuerpo del hombre, quien falleció horas después en el Hospital Central local.

Los deportistas se preparaban para los encuentros de la Liga Formoseña y, según los testigos, Miers estaba en haciendo la entrada en calor cuando el clima cambió rápidamente. El cielo se nubló y empezaron a caer unas gotas; minutos después cayó la descarga eléctrica que alcanzó a las víctimas.

Iván Miers jugó como delantero en clubes de Formosa y de otras provincias de Argentina, entre ellos Deportivo Silvio Pellico de Córdoba, San Martín de Formosa, San Lorenzo, Villa del Rosario y Sportivo Patria, donde participaba de entrenamientos y amistosos en Formosa al momento de su fallecimiento, el 20 de noviembre.

"El Club Social, Deportivo y Cultural Defensores del Rosario expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de quien fuera jugador de nuestro club, una gran persona y un gran amigo. Que descanse en paz, querido Iván", detallaron desde el club rosarino.

Colecta para el sepelio Tras el fallecimiento del futbolista Iván Miers, el viernes 20 de noviembre de 2026, al ser alcanzado por un rayo durante un partido amistoso, sus familiares y amigos iniciaron una campaña pública en redes sociales para recaudar fondos y cubrir los gastos de la sala velatoria y la cremación. Clima en Formosa Formosa registró este viernes una jornada de calor intenso y tormentas eléctricas con actividad de rayos. En la capital formoseña se reportaron altas temperaturas y sensaciones térmicas elevadas (alrededor de 42°) antes y durante el desarrollo de tormentas con actividad eléctrica.