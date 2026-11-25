El oficial opera a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación, mientras el riesgo país se mueve por encima de los 1.000 puntos básicos.

Aumenta la presión sobre la cotización del dólar.

Tensión cambiaria: el Banco Central acumuló otra rueda sin comprar dólares y se desplomaron las reservas

En su última conferencia de prensa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había vuelto a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el directorio del organismo se reúna para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

Consultado sobre la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) y una posible autocrítica que puede hacer la administración libertaria en política económica, el vocero presidencial, Adrián Ravier , sostuvo que "el plan no se modificará" porque consideran que es el camino correcto ante cualquier escenario externo. Además, respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo. "Descartamos esta especulación mediática de su salida" , aseguró.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó el martes su segunda jornada consecutiva sin realizar compras de divisas en el mercado oficial de cambios. La falta de intervención oficial ocurrió en el marco de una rueda caracterizada por un incremento en la demanda de cobertura por parte del sector privado, con un volumen negociado en el segmento de contado que alcanzó los u$s801,3 millones .

Como consecuencia de esta dinámica, las reservas internacionales brutas registraron una marcada baja diaria de u$s618 millones , ubicándose en u$s48.744 millones , su nivel más bajo en más de un mes. Este descenso estuvo explicado en gran medida por la desvalorización internacional del oro, que retrocedió entre un 2,2% y un 2,75%, provocando una pérdida estimada de u$s230 millones en el stock de activos del Central.

El dólar tuvo un inicio de semana al rojo vivo. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.670 para la compra y $1.690 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.593.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.099,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.784,15 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.690,64.