10 de octubre de 2026 Inicio
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Se mantiene el bloqueo atmosférico en Argentina: hasta cuándo durarán las lluvias

Un sistema de alta presión permanece en gran parte del país generando inestabilidad en el Litoral y el norte del país. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió ninguna alerta para la jornada del sábado. ¿Qué día se retiran las precipitaciones?

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Las lloviznas se mantendrán durante el día sábado. 

Las lloviznas se mantendrán durante el día sábado. 

Télam
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Desde Meteored informaron que el bloqueo atmosférico se mantendrá durante los próximos días y que "la presencia de un sistema de alta presión sobre el Atlántico Sur, junto con áreas de baja presión ubicadas mar adentro del Río de la Plata, dificulta el desplazamiento habitual de los sistemas frontales y favorece la persistencia de condiciones de inestabilidad en distintas regiones".

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperan lloviznas durante la mañana y probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Hacia la tarde, las chances disminuirán al 10%-40% y por la noche se espera una mejora. La temperatura máxima será de 15° y la mínima de 10°.

Para el domingo 11 se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con una mínima de 9° y una máxima de 17°. La probabilidad de lluvias será baja durante la mañana y prácticamente nula durante el resto de la jornada, aunque se espera la presencia de neblina en las primeras horas y cielo parcialmente nublado durante el día.

Durante el feriado del lunes 12 continuará el tiempo estable con temperaturas que oscilarán entre los 10° y los 17°. No se esperan precipitaciones y se mantendrá la nubosidad variable, con momentos de sol entre las nubes.

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