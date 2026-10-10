Se mantiene el bloqueo atmosférico en Argentina: hasta cuándo durarán las lluvias Un sistema de alta presión permanece en gran parte del país generando inestabilidad en el Litoral y el norte del país. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió ninguna alerta para la jornada del sábado. ¿Qué día se retiran las precipitaciones? Por Agregar C5N en









Las lloviznas se mantendrán durante el día sábado. Télam

Se mantiene en gran parte de Argentina un bloqueo atmosférico que favorece la persistencia de lluvias durante los próximos días. Principalmente sobre la zona del Litoral y el norte del país, en el caso de Entre Ríos, las abundantes precipitaciones generaron una crecida del río Uruguay que afectó la localidad de Concordia.

Desde Meteored informaron que el bloqueo atmosférico se mantendrá durante los próximos días y que "la presencia de un sistema de alta presión sobre el Atlántico Sur, junto con áreas de baja presión ubicadas mar adentro del Río de la Plata, dificulta el desplazamiento habitual de los sistemas frontales y favorece la persistencia de condiciones de inestabilidad en distintas regiones".

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperan lloviznas durante la mañana y probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Hacia la tarde, las chances disminuirán al 10%-40% y por la noche se espera una mejora. La temperatura máxima será de 15° y la mínima de 10°.

Para el domingo 11 se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con una mínima de 9° y una máxima de 17°. La probabilidad de lluvias será baja durante la mañana y prácticamente nula durante el resto de la jornada, aunque se espera la presencia de neblina en las primeras horas y cielo parcialmente nublado durante el día.

Durante el feriado del lunes 12 continuará el tiempo estable con temperaturas que oscilarán entre los 10° y los 17°. No se esperan precipitaciones y se mantendrá la nubosidad variable, con momentos de sol entre las nubes.

PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL (OCT-NOV-DIC 2026)



Dale play al video: repasamos cómo fueron los últimos tres meses (julio a septiembre) en el contexto de El Niño y qué indica la tendencia climática para el cierre del año. pic.twitter.com/AieLoS7P4C — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 9, 2026