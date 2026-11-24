El Presidente partirá rumbo a Asunción el miércoles por la noche para entrevistarse el jueves con Pedro Alliana. Será el viaje internacional número 48 del mandatario. Ese mismo día, Diputados debatirá el Presupuesto 2027 y el Senado tratará la reforma electoral para suspender las PASO.

Javier Milei junto a Santiago Peña, el presidente que fue destutido de su cargo a principios de noviembre.

El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Asunción en una visita relámpago para reunirse el jueves con el mandatario provisional de Paraguay, Pedro Alliana , y sostener su alianza regional tras la destitución de Santiago Peña por el colapso de Ueno Bank .

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El jefe de Estado partirá con una comitiva reducida que incluye al canciller Pablo Quirno y se sumará allí el embajador Guillermo Nielsen . La caída de Peña golpeó a la Casa Rosada porque era su único aliado en el Mercosur frente a los cruces con Lula da Silva , agravados este martes por dichos de Quirno .

La cumbre ocurrirá casi dos semanas después de la llamada telefónica que tuvieron el 13 de noviembre, una semana más tarde de la asunción de Alliana. Tras ese diálogo, el líder libertario escribió en X: "Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo , y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina. Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".

Alliana, quien completará el mandato hasta agosto de 2028, definió la charla como "muy cordial y fraterna" y destacó que se fortalecieron "los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina". Sin embargo, Milei aún guarda silencio sobre el escándalo financiero y no informó si visitará a Peña en prisión.

Este traslado a Paraguay marca la salida internacional número 48 del Presidente desde diciembre de 2023 y coincide este jueves con una doble jornada decisiva en el Congreso . Mientras el mandatario permanezca en Asunción, Diputados debatirá el Presupuesto 2027 y el Senado tratará la reforma electoral para suspender las PASO.

Esta ausencia repite un patrón de su gestión en fechas legislativas sensibles, como ocurrió en junio de 2024 en pleno debate de la Ley Bases y en octubre pasado durante la discusión presupuestaria. De este modo, el Presidente acumula giras con gastos multimillonarios mientras el Congreso define el ajuste fiscal.

La Justicia paraguaya investiga el colapso de Ueno Bank

Santiago Peña fue destituido por el Senado el 6 de noviembre mediante juicio político y cumple prisión preventiva desde el día siguiente en la cárcel militar de Viñas Cué. La medida alcanza al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y a tres exdirectores de Ueno Bank, cuyo derrumbe dejó a casi tres millones de clientes sin sus depósitos.

La Fiscalía sostiene que Peña intervino durante su mandato para favorecer la colocación de millonarios fondos públicos y previsionales en esa entidad, pese a las alertas financieras. Además, el exjefe de Estado fue accionista del grupo empresarial vinculado al banco hasta marzo de 2025, un dato que expuso graves conflictos de intereses.

Este lunes también fueron detenidos Francisco Peña, hermano del expresidente, y su esposa, Rocío Caballero Bosch, por presunto lavado de activos y administración en provecho propio. En paralelo, los fiscales pidieron cooperación a Estados Unidos, Luxemburgo y la Argentina para "localizar bienes y poder determinar exhortos o cartas rogatorias que sean tendientes a incorporar pruebas y también lograr el aseguramiento con fines de decomiso de los bienes", dijo Doldán.