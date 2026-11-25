La pareja del exfutbolista ya se instaló en el país y, durante una entrevista, contó intimidades de su historia de amor y se sinceró sobre el tenso vínculo que mantenía con la empresaria.

Daniela Christiansson ya está instalada en la Argentina junto a Maxi López y sus dos hijas. Mientras se familiariza con las costumbres nacionales, la modelo sueca también comienza a descubrir el mundo mediático. En ese contexto, contó algunas intimidades de su relación con el exfutbolista y hasta se animó a responder preguntas sobre Wanda Nara en el ciclo A solas con Niki.

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"A los 22 años conociste a Maxi, divino, simpático, y de repente venía con una historia intensa, ¿no? ¿Estabas al tanto?", le preguntó Gege Neumann en el ciclo de streaming que comparte con su hermana Nicole.

"En una de las primeras cenas me dijo que tenía tres hijos, así que yo ya sabía que tenía hijos y es un factor importante. Conocía a Wanda, pero no sabía todo el lío", se sinceró Daniela sobre cómo fue el primer encuentro.

A raíz de su confesión, las hermanas quisieron saber cómo habían sido sus primeros encuentros con la empresaria y qué tipo de vínculo mantenían por aquel entonces.

Lejos de esquivar la pregunta, la modelo reconoció que la relación era distante y explicó que la tensión que existía entre Maxi y Wanda también condicionaba el trato entre ellas. "Sí, a los cumples, cuando dejás los nenes… No teníamos contacto. Era siempre frío porque era un frío enorme entre Maxi y Wanda", reveló Christiansson.

La contundente reacción de Maxi López en el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Maxi López rompió el silencio sobre el nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, luego del operativo policial en Nordelta y la denuncia por presuntas lesiones a Francesca, hija de la expareja. El exfutbolista sorprendió con una frase contundente: "Hay pocas cosas que me sorprenden".

En diálogo con Rodrigo Bar para SQP, López dejó en claro que no pretende involucrarse en la disputa. "No voy a hablar del tema", aseguró, y explicó su decisión: "Porque no la estoy acompañando y no sé la interna".

Wanda Nara y Maxi López Redes sociales

El exdelantero también fue consultado por las declaraciones de Martín Migueles, actual pareja de Wanda, quien lo mencionó durante un enfrentamiento con Icardi. "No hablo. Estoy concentrado en mi familia, en mis cosas. Los problemas que puedan haber de la otra parte los resolverán ellos", respondió.

Sin embargo, ante la insistencia del periodista, Maxi López lanzó su declaración más contundente: "Hay pocas cosas que me sorprenden". Inmediatamente reafirmó su postura: "Me mantengo al margen porque me parece que son cosas que tienen que resolver las otras personas".

Finalmente, López aclaró que mantiene una buena relación con Wanda Nara y explicó su ausencia en la presentación de su película: "No estuve porque estaba en Uruguay por trabajo, pero está todo bien entre nosotros". Así, descartó un distanciamiento con su exesposa.